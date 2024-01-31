شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للمشي فى الطقس البارد.. منها تخفيف ألم المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يحب الكثير من الأشخاص الطقس البارد في الشتاء، حيث تكون الأيام أقصر وأكثر برودة ورطوبة، مما يدفع معظمنا إلى الاحتماء ببطانياتنا والبقاء في المنزل، في حين يفضل البعض فصل الشتاء، ووفقًا للدراسات، هناك بعض الفوائد الصحية للمشي وممارسة الرياضة في الطقس البارد نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "Times now".

فوائد المشى في الطقس البارديقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

على الرغم أن أي نوع من النشاط البدني يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن المشي على وجه الخصوص يعد بمثابة نعمة لتقليل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

ووفقا لدراسة أجرتها جمعية السرطان الأمريكية، فإن النساء اللاتي يمشين سبع ساعات أو أكثر في الأسبوع يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14% مقارنة بأولئك اللاتي يمشين ثلاث ساعات أو أقل في الأسبوع.

علاج السمنة

كما يساعدك المشي على التغلب على السمنة وزيادة الوزن، وهي واحدة من أكبر التهديدات للإصابة بهذا المرض المخيف.

تخفيف ألم المفاصل

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالمفاصل والعظام، فإن فصل الشتاء هو أسوأ الأوقات، حيث ترتفع حدة الألم والالتهابات ومع ذلك، وفقًا للدراسات، فإن المشي بانتظام، حتى في الطقس البارد يمكن أن يساعد في تقليل الألم المرتبط بالتهاب المفاصل، كما أن المشي يمكن أن يمنع التهاب المفاصل من التشكل في المقام الأول.

يساعد المشي على حماية المفاصل، وخاصة الركبتين والوركين، وهي الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل العظمي.

وبحسب الأطباء فإن المشي يعمل على تليين المفاصل ويقوي العضلات التي تدعمها.

تعزيز المناعة

يساعد المشي السريع أيضًا على حمايتك أثناء موسم البرد والأنفلونزا من خلال بناء مستويات مناعتك وزيادتها.

ويقول الخبراء إن المشي بانتظام يساعد الخلايا المناعية على العمل بفعالية عن طريق زيادة تدفق الدم، وتقليل التوتر والالتهابات، وتقوية الأجسام المضادة.

المشى يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر

حتى المشي السريع لمدة 15 دقيقة في الخارج يمكن أن يساعدك على تقليل الرغبة في تناول الشوكولاتة والأطعمة الحلوة الأخرى.

وفقا للدراسات، فإن المشي يقلل من التوتر والقلق، مما يفرز الهرمونات التي تجعلك تأكل أكثر ومع ذلك، فإن المشي يقلل من الرغبة الشديدة في تناول مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة السكرية.

يقاوم تأثيرات الجينات المسببة للوزن

يولد العديد من الأشخاص بجينات معززة للسمنة، والتي تسبب زيادة الوزن.

وفقا لباحثين من جامعة هارفارد، في دراسة بحثت في 32 جينة معززة للسمنة في أكثر من 12000 شخص، تم استنتاج أنه بالنسبة لأولئك الذين ساروا بسرعة لمدة ساعة تقريبا في اليوم، انخفض تأثير تلك الجينات إلى النصف.