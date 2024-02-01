شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح السبب الرئيسى لدخول الأطفال حديثى الولادة الحضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد بعض الأطفال حديثى الولادة بمشاكل صحية تجعلهم يدخلون الحضانة، ومن بين هذه الأسباب صعوبة التنفس، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب صعوبة التنفس.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن صعوبة التنفس هى السبب الرئيسي فى دخول الأطفال إلى الحضانة.

وأوضح أنه من علامات وجود مشكلة فى التنفس لدى الطفل المولود حديثاً حسب فحص طبيب الأطفال له، حيث يشعر الطفل بالضيق، وكذلك حركة أنفه أثناء أخذ النفس وكذلك العضلات فوق عضلة القفص تدخل للداخل، وشد فى عضلات القفص الصدري، وكذلك العضلات بين الضلوع تنقبض بطريقة معينة، وكذلك ازرقاق الشفاه، وكل هذه الأعراض تشمل درجات صعوبة التنفس.

وأشار إلى أن من أسباب حدوث مشكلة التنفس عند حديثي الولادة متلازمة سوء التنفس التى تنتج عن مادة معينة مسئولة عن الحويصلات الهوائية يحدث لها انقباض، فتسبب صعوبة التنفس.

وتابع قائلاً إن وجود التهابات أو عدوى فى مجرى البول عند الأم تسبب حدوث صعوبة فى التنفس والتهابات رئوية.

وأضاف أنه إذا تبرز الطفل المولود أثناء الولادة داخل الرحم واستنشق البراز يحدث التهابات شديدة فى الرئة وهذا يسبب مشكلة فى التنفس.

وأكد أن من أسباب مشاكل التنفس أيضاً انسداد أو عيوب خلقية فى الحنجرة أو الأنف أو فتق الحجاب الحاجز أو وجود سوائل فى الرئة عند الخروج من رحم الأم أو أمراض القلب.