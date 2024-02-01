شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح صحية للتخلص من دهون الفخذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتراكم الدهون فى مناطق الجسم المختلفة، فنجد بروز البطن الذى يطلق عليه الكرش، والظهر، والذراعين وأيضا الفخذين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الحيل التى تساعد فى التخلص والقضاء على دهون الفخذين، وفقا لموقع healthshots.

وأوضح التقرير أن السبب وراء تراكم الدهون فى الفخذين يرجع إلى بعض العوامل والعادات الخاطئة المتبعة، ومنها نظام غذائى غير الصحى، أو عدم التوازن الهرمونى، وعدم ممارسة أى نشاط بدنى، وقلة حرق الدهون بالجسم.