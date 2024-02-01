شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: عدم تناول وجبة الإفطار قد يكون مفيدًا لك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفطار هو أهم وجبة فى اليوم، ووفقا لخبراء التغذية، يعتبر الإفطار دائما أكثر وجبة صحية، بل وأكثر أهمية من الوجبات الأخرى، لأنها تمنح الجسم الطاقة والنشاط وتساعد على إنقاص الوزن، لكن تشير الدراسات الجديدة إلى أن تخطى وجبة الإفطار يمكن أن يكون أفضل لصحتك، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ذلك، بحسب موقع " times now".

ووفقا للخبراء فإن عدم تناول الطعام في الصباح يطيل فترة الصيام طوال الليل، ما يسمح باتباع نظام الصيام المتقطع وقد تم ربط هذا النهج الغذائي بالعديد من الفوائد الصحية مثل تحسين حساسية الأنسولين وحتى إنقاص الوزن.

وبحسب الباحثون بجامعة جون هوبكنز فإن الصيام المتقطع يعمل عن طريق إطالة الفترة التي يحرق فيها جسمك السعرات الحرارية المستهلكة خلال وجبتك الأخيرة ويبدأ في حرق الدهون.

لكن عند تخطي وجبة الإفطار، عليك أن تكون حذرًا للغاية من إشارات الجوع لديك وتجنب الأكل العاطفي لأنه يمكن أن يكون له آثار على وزنك وعملية الهضم، وأضاف الخبراء تناول الطعام فقط عندما تشعر بالجوع وانتبه دائمًا إلى علامات الشبع التي تظهر في جسمك. فوائد عدم تناول وجبة الإفطار فوائد عدم تناول وجبة الإفطار تشمل بعض الفوائد المحتملة المرتبطة بتخطي وجبة الإفطار ما يلي..

- الحماية من الأمراض وفقًا للدراسات، فإن عدم تناول وجبتك الصباحية يمكن أن يساعد في حماية أعضائك من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، واضطرابات التنكس العصبي المرتبطة بالعمر، وحتى مرض التهاب الأمعاء، والعديد من أنواع السرطان.

- كما يعمل الصيام المتقطع على تحسين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة والقياسات الأخرى المتعلقة بالقلب.

وقالت الدراسات إنه إذا كان هدفك تعزيز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، فإن تناول وجبة الإفطار أو عدم تناولها ليس له أى تأثير على عدد السعرات الحرارية المحروقة.

ووفقًا للأبحاث فإن الادعاءات بأن تناول وجبة الإفطار "يحفز" عملية التمثيل الغذائي خرافة.

وقالت أكاديمية العلوم الصحية إنه إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن تقليل السعرات الحرارية في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في تحسين توازن الطاقة اليومي.

يحدث ذلك لأنك تشجع جسمك على الدخول في حالة الكيتون الآمنة التي يمكن أن تسرع آليات حرق الدهون الطبيعية في الجسم عن طريق التسبب في غمس جسمك في مخازن الدهون للحصول على الطاقة.

وقال العلماء إنه عندما لا تأكل لبعض الوقت، فإن عملية خلوية تسمى الالتهام الذاتي تنظف الفضلات التي خلفتها الخلايا الميتة والتالفة.

إذا فشل جسمك في ذلك، فقد يساهم ذلك إلى حد كبير في الشيخوخة وتفاقم الأمراض الضارة المرتبطة بالعمر.

ومع ذلك فإن تخطي وجبة ما، ويفضل وجبة الإفطار في بعض الأحيان، يمكن أن يكون مفيدًا لتنظيف الخلايا.

وهكذا، عندما تصوم بشكل متقطع، وخاصة من خلال عدم تناول وجبة الصباح، فإن الاستجابة الالتهامية تتزايد. زيادة اليقظة العقلية زيادة اليقظة العقلية بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يؤدي قضاء اليوم دون تناول وجبة الإفطار إلى زيادة الوضوح العقلي واليقظة والتركيز، خاصة في الصباح.

ووفقا للدراسات فإنه يسمح لهم أيضا بالتركيز بشكل أفضل على المهام. يحسن حساسية الأنسولين يحسن حساسية الأنسولين تظهر معظم الأبحاث أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد الأشخاص على خفض مستويات الجلوكوز الصائم والأنسولين الصائم والليبتين مع تقليل مقاومة الأنسولين وتقليل مستويات الليبتين وزيادة مستويات الأديبونيكتين.

كما وجدت بعض الدراسات أن أولئك الذين تخطوا وجبات الإفطار تحت إشراف أطبائهم كانوا قادرين على عكس حاجتهم للعلاج بالأنسولين. انخفاض في الالتهاب انخفاض في الالتهاب وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن الصيام المتقطع، الذي يتحقق من خلال تخطي وجبة الإفطار، يؤدي إلى تقليل الالتهابات في الجسم.

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري والتصلب المتعدد ومتلازمة الأمعاء الالتهابية.