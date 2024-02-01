شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك كحة وسيلان أنف.. احذر قد تكون علامة لحساسية بق الفراش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد شائعة للغاية خلال أشهر الشتاء، لكن تتشابه أعراض البرد مع أمراض أخرى منها حساسية بق الفراش، حيث قد يكون السعال الجاف وسيلان الأنف من أعراض حساسية بق الفراش أيضاً، بحسب موقع "دايلى إكسبريس".

وبق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة تنجذب إلى خلايا الجلد الميتة فى الفراش ومن المحتمل أن تظهر فى غرف النوم ذات مستويات الرطوبة العالية.

ويعد العطس وسيلان الأنف من العلامات التحذيرية الأخرى التى يجب الانتباه إليها، حيث يمكن لحشرة بق الفراش أن تسبب الحساسية.

وعلى الرغم من أنك لا تستطيع رؤية هذه المخلوقات دون استخدام المجهر، إلا أنه يمكن معرفة وجودها إذا كنت تعانى من سعال جاف فى الصباح وحكة فى العيون.

وبصرف النظر عن الأعراض الشبيهة بالبرد، تشمل العلامات الأخرى لبق الفراش "الحكة التي لا يمكن السيطرة عليها"، وصعوبة التنفس، واحمرار العين والحكة، واضطراب النوم.

بق الفراش صغير جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، على الرغم من أنها غير ضارة لمعظم الناس، إلا أنها يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية مثل الربو والأكزيما والتهاب الأنف، لذلك من المهم الحفاظ على نظافة منزلك.

وأوصى الخبراء بوضع جميع أغطية السرير في مكان غسيل ساخن (60 درجة مئوية) ونفض الغبار عن غرفة النوم بالكامل إذا كنت تعتقد وجود بق الفراش، هذا سوف يقلل من فرص تمكنهم من التكاثر.

ويجب تنظيف وغسل الأغطية ومفارش السرير مرة واحدة في الأسبوع، بسبب عث الغبار وإذا كنت مريضًا، فيجب عليك غسلها أكثر من مرة في الأسبوع للتخلص من أي بكتيريا.