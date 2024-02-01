أسرار انقاص الوزن و13 طريقة لتحويل جسمك لمكينة حرق

بيروت - نادين محمد - فقدان الوزن بسرعة ثم استعادته يشكل ضغطًا هائلاً على الجسم ويمكن أن يضغط على القلب والأوعية الدموية والأعضاء الأخرى.ومع ذلك، إذا كان فقدان الوزن يمثل أولوية بالنسبة لك،طرق عديدة تساعد على تخسيس الوزن من التمارين إلى المكملات الغذائية، فلا داعي للضغط على نفسك بفكرة اتباع نظام غذائي قاسٍ أو تدريبات صارمة، كل ما عليك فعله هو أن تراقبي وزنك عن كثب . فيما يلي 13 نصيحة من أسرار إنقاص الوزن .

1. زيادة كمية الألياف التي تتناوليها

الألياف لا تساعد فقط في الحفاظ على نشاط الجهاز الهضمي، بل يمكنها أيضًا أن تزيد من الشبع، مما يجعلك تشعرين بجوع أقل.تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف وقتًا أطول للهضم ، لذلك ستشعرين بالشبع مع تناول سعرات حرارية أقل .

2. ممارسة التمرينات

الصورة من Freepik

بناء العضلات أمر ضروري لجسمك، فهو يساعد في الحصول على وزن صحي. فكلما زادت كتلة العضلات لديك، ارتفع معدل الأيض .يمكن إجراء تدريبات القوة باستخدام الأوزان أو أشرطة المقاومة أو باستخدام وزن جسمك في أنشطة مثل اليوغا والبيلاتس ، ولا تقلقي إذا كنت مبتدئًة .

يجب الانتباه إلى أنه نظرًا لأن العضلات أكثر كثافة من الدهون، فقد تفقدين الدهون في الجسم حتى لو كان الرقم الموجود على الميزان لا يعكس فقدان الوزن .

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3. قلّلي من تناول السكر المضاف

عليك قراءة ملصقات الأطعمة التي تشتريها من المتجر وتأكدي من كمية السكر المضاف فيها.

4.كربوهيدرات أقل

مثل الخبز الأبيض، والمكرونة، والدقيق الأبيض، والأرز الأبيض، والمعجنات، والصودا، وحبوب الإفطار وما إلى ذلك، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، مما يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

إذا كنت ترغبين في الحد من تناول الكربوهيدرات، يمكن أن يساعدك ذلك على خسارة 2-3 أضعاف الوزن الذي يفقده النظام الغذائي منخفض الدهون.

4. تناول المزيد من الخضار والفواكه

الصورة من Freepik

من أهم أسرار إنقاص الوزن . تناول الكثير من الخضراوات والفواكه تحتوي على سعرات حرارية أقل ومزيد من الألياف، وهي تركيبة مناسبة تساعد في تعزيز فقدان الوزن.

6. أطعمة غنية بالبروتين

مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون واللبن الزبادي، وما إلى ذلك لأنها المغذيات الأساسية الضرورية لفقدان الوزن.

7. تناول الأطعمة الحارة

مثل الفلفل الحار والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكابسيسين (مركب يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية بشكل صحي).

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8. تناول الشاي الأخضر

لتعزيز رحلة إنقاص وزنك؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حرق الدهون.

9. تناول الماء قبل الوجبات

الماء يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد أيضًا في الحد من استهلاك السعرات الحرارية.

10. اختاري البيض الكامل على الفطور

فهو لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن والدهون في الجسم، بل يساعدك أيضًا على تناول سعرات حرارية أقل خلال الـ36 ساعة القادمة (بعد الإفطار).

11. استخدم زيت جوز الهند للطهي

الصورة من freepik

حيث ثبت أن الدهون الموجودة في زيت جوز الهند تعزز عملية التمثيل الغذائي وتقلل أيضًا من الشهية.

12. وجبات خفيفة صحية

حمل وجبات خفيفة صحية عندما تشعرين بالجوع وأنت خارج المنزل بدلا من تناول الوجبات الجاهزة يساعد على الحفاظ على صحتك ورشاقتك، يمكن أن يساعدك مضغ الطعام ببطء على تناول سعرات حرارية أقل وتعزيز إنتاج الهرمونات المرتبطة بفقدان الوزن.

13. النوم الكافي

هو إحدى الخطوات الأساسية نحو رحلة صحية لفقدان الوزن. كما أن قلة النوم أحد أقوى عوامل خطر الإصابة بالسمنة.

المصدر هيلث لاين