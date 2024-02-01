شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح علامات ضعف العظام وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر عظامنا البطل المجهول فى الجسم فصحة العظام هى التي تبقينا صامدين بقوة على أقدامنا قادرين على تأدية الأعمال اليدوية بكل قوة ودقة، وقد تصاب عظامك بالضعف بشكل طبيعى مع التقدم فى العمر، ولكن قد يحدث ضعف فى العظام لأسباب أخرى.

وكشف الدكتور بهاء مقلد استشارى جراحة العظام والعمود الفقرى بجامعة القاهرة أنه مع التقدم فى العمر تتعرض العظام لتغييرات مختلفة، وهذه التغييرات جزء طبيعى من عملية الشيخوخة، لكن يمكن أن تؤثر على صحة عظامك عوامل أخرى، أبرزها الألم الذى قد تشعر به فى الظهر أو الرقبة أو المفاصل قد يكون مؤشر على ضعف عظامك.

وأضاف استشارى العظام خلال حديثه لليوم السابع أن من بين الأسباب أيضا العامل الوراثى الذى يتحكم بقوة في مدى صحة وكفاءة العظام، فالتاريخ المرضى لحالات مثل الكسور أو هشاشة العظام تكون مؤشر قوى على مدى إصابة عظامك بالضعف.

وأوضح استشارى العظام أنه يمكن معرفة مدى كفاءة وصحة عظامك من خلال الخضوع لاختبار كثافة العظام الذى يساعد على قياس قوة العظام وتحديد نقاط الضعف المحتملة بها، بجانب مراقبة النظام الغذائى ومعرفة ما إذا كان يحتوى على الكالسيوم وفيتامين د اللازمين لصحة وقوة العظام.

ونصح الطبيب أيضا بضرورة ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تقوية العظام مع العضلات وتحسن من كثافة العظام، أبرزها تمارين تحمل الوزن مثل المشي ورفع الأثقال، مع ضرورة تجنب التدخين وشرب الكحول اللذان يسببان ضعف العظام.