شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات تحذيرية لسرطان الغدد الليمفاوية انتبه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الأطباء أعراضا تحذيرية لنوع من سرطان الدم يعرف باسم سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، الذى يؤثر على خلايا الدم البيضاء التى تسمى الخلايا الليمفاوية، وقال الخبراء إن معرفة بالأعراض أمر بالغ الأهمية لأن اكتشاف السرطان فى وقت مبكر يعنى أنه من الأسهل علاجه، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات سرطان الغدد الليمفاوية التى يجب الانتباه لها بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وسرطان الغدد الليمفاوية يُطلق عليه أيضًا سرطان الجهاز الليمفاوى، ويستهدف شبكة من الأوعية والغدد المنتشرة فى جميع أنحاء الجسم، والتى تشكل جزءًا من الجهاز المناعى الذى يساعد على مكافحة العدوى. أعراض تحذيرية لسرطان الغدد الليمفاوية.. أعراض تحذيرية لسرطان الغدد الليمفاوية.. ​1. تضخم الغدد الليمفاوية ​1. تضخم الغدد الليمفاوية العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين هى تورم غير مؤلم فى العقدة الليمفاوية، والذى يمكن أن يظهر فى الرقبة أو الإبطين أو الفخذ.

من المهم معرفة أن الغدد الليمفاوية تنتفخ عادةً إذا كان لدينا عدوى، ولهذا السبب عندما تصاب بنزلة برد قد تلاحظ تضخم العقد الليمفاوية فى أماكن مثل رقبتك، لكن عادةً ما تعود هذه الأعراض إلى وضعها الطبيعى خلال بضعة أيام.

فى حالة سرطان الغدد الليمفاوية غالبًا ما تنمو الغدد الليمفاوية ببطء وقد تبقى هناك لعدة أشهر أو سنوات قبل أن يتم ملاحظتها، لكن فى بعض الأحيان، يمكن أن تنمو بسرعة كبيرة.

على الرغم من أنها عادة ما تكون غير مؤلمة، إلا أن بعض المرضى يشكون من آلام فى الغدد الليمفاوية. 2. ضعف جهاز المناعة 2. ضعف جهاز المناعة فى سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، تفقد الخلايا الليمفاوية المصابة خصائصها فى مكافحة العدوى، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. 3. التعرق الشديد 3. التعرق الشديد هناك علامة أخرى يمكن أن تدق أجراس الإنذار وهى التعرق الليلى. 4. ارتفاع درجات الحرارةمع سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، قد تصاب بدرجات حرارة مرتفعة تأتى وتختفى دون سبب واضح هذه العلامة يمكن أن تظهر أيضًا فى الليل. 4. ارتفاع درجات الحرارةمع سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، قد تصاب بدرجات حرارة مرتفعة تأتى وتختفى دون سبب واضح هذه العلامة يمكن أن تظهر أيضًا فى الليل.



5. فقدان الوزن 5. فقدان الوزن يمكنك البدء فى فقدان الكثير من الوزن على الرغم من عدم محاولتك ذلك كأحد أعراض سرطان الغدد الليمفاوية. 6. حكة شديدة فى الجلد 6. حكة شديدة فى الجلد قد يحمل جلدك أيضًا أدلة ويسبب لك حكة شديدة. 7. السعال أو ضيق التنفس 7. السعال أو ضيق التنفس السعال أو ضيق فى التنفس من أعراض سرطان الغدد الليمفاوية. 8. ألم فى البطن أو قىء 8. ألم فى البطن أو قىء ومن الأعراض الأخرى التى يمكن أن تظهر آلام البطن أو القىء.

وأوضح أنه على الرغم من أن العديد من هذه العلامات التحذيرية شائعة جدًا ويمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى غير سرطانية، إلا أنه من المهم أن يتم فحصها هذا لأنه إذا كان سببها السرطان، فإن اكتشافها مبكرًا يعنى أنه من الأسهل علاجها.