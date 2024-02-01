أفضل 7 أطعمة تساعد فى منع انسداد الشرايين

القاهرة - سامية سيد - انسداد الشرايين هى حالة صحية مزمنة، حيث تتراكم الرواسب الغنية بالدهون فى الشرايين، ما يؤدى إلى حدوث حالة حادة تعيق تدفق الدم، وقد يتسبب ذلك فى مخاطر صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لموقع healthsite فهناك العديد من العوامل التى تؤدى إلى انسداد الشرايين، مثل عامل الوراثة، وعادات نمط الحياة، والأهم من ذلك النظام الغذائى، ونستعرض فى التقرير التالى أفضل 7 أطعمة صحية يمكن أن تشكل درعا ضد انسداد الشرايين.أطعمة تساعد فى منع انسداد الشرايين ​التوت

التوت والفراولة مليئان بعوامل مضادة للأكسدة كما يتميزان بغناهما بالألياف، حيث تساعد خصائص التوت فى مكافحة الالتهابات والحفاظ على نسبة الكوليسترول فى الدم، مما يقلل من تراكم الترسبات فى الشرايين.

الأسماك الدهنية

تحتوى الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين على الدهون الصحية، حيث تحتوى هذه الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى تعتبر مفيدة لصحة القلب، حيث تلعب الدهون الصحية الموجودة فى الأسماك دورًا رئيسيًا فى تقليل الالتهاب والتحكم فى مستويات الدهون الثلاثية، وهو عامل يساهم فى انسداد الشرايين.

الخضراوات الورقية الخضراء

تتوفر الخضار الورقية الخضراء بسهولة فى فصل الشتاء، لذا تأكد من إضافة هذه الخضار مثل السبانخ واللفت إلى نظامك الغذائى، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، كما أن هذه الخضراوات غنية بالنترات الغذائية التى يمكن أن تعزز تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، وبالتالى تقلل من فرص الإصابة بانسداد الشرايين.

الثوم

الثوم هو عشب غني بالخصائص المضادة للالتهابات، وتناوله بشكل منتظم يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وإدارة ضغط الدم، وتجنب جلطات الدم، وبالتالي منع انسداد الشرايين.

الأفوكادوالأفوكادو طعام رائع آخر لصحة قلبك، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهو عنصر أساسي لصحة القلب، تساعد هذه الدهون على خفض مستويات الكوليسترول الضار مع زيادة الكوليسترول المفيد، وتقليل خطر انسداد الشرايين، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب المزمنة.