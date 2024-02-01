شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 أطعمة تساعد فى منع انسداد الشرايين والان مع تفاصيل الخبر
أطعمة تساعد فى منع انسداد الشرايين التوت
التوت والفراولة مليئان بعوامل مضادة للأكسدة كما يتميزان بغناهما بالألياف، حيث تساعد خصائص التوت فى مكافحة الالتهابات والحفاظ على نسبة الكوليسترول فى الدم، مما يقلل من تراكم الترسبات فى الشرايين.
الأسماك الدهنية
تحتوى الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين على الدهون الصحية، حيث تحتوى هذه الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى تعتبر مفيدة لصحة القلب، حيث تلعب الدهون الصحية الموجودة فى الأسماك دورًا رئيسيًا فى تقليل الالتهاب والتحكم فى مستويات الدهون الثلاثية، وهو عامل يساهم فى انسداد الشرايين.
الخضراوات الورقية الخضراء
تتوفر الخضار الورقية الخضراء بسهولة فى فصل الشتاء، لذا تأكد من إضافة هذه الخضار مثل السبانخ واللفت إلى نظامك الغذائى، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، كما أن هذه الخضراوات غنية بالنترات الغذائية التى يمكن أن تعزز تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، وبالتالى تقلل من فرص الإصابة بانسداد الشرايين.
الثوم
الثوم هو عشب غني بالخصائص المضادة للالتهابات، وتناوله بشكل منتظم يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وإدارة ضغط الدم، وتجنب جلطات الدم، وبالتالي منع انسداد الشرايين.
الأفوكادوالأفوكادو طعام رائع آخر لصحة قلبك، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهو عنصر أساسي لصحة القلب، تساعد هذه الدهون على خفض مستويات الكوليسترول الضار مع زيادة الكوليسترول المفيد، وتقليل خطر انسداد الشرايين، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب المزمنة.
المكسراتأضف حفنة من المكسرات إلى نظامك الغذائي اليومي عند محاولة الوقاية من السكتة الدماغية أو انسداد القلب، يمكنك إضافة اللوز والجوز والفستق الذي يحتوي على ثروة من الدهون الصديقة للقلب والألياف ومضادات الأكسدة، هذه الدهون الصحية الموجودة فى المكسرات يمكن أن تساعد في إدارة الكوليسترول وتعزيز صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من مخاطر انسداد الشرايين.
الحبوب الكاملةللحفاظ على صحة قلبك يجب إضافة كمية جيدة من الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائى، مثل الشوفان والأرز البنى والكينوا الغنية بالألياف والمغذية، يمكن أن تساعد هذه الحبوب الكاملة بشكل فعال فى التحكم فى مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، وهى ضرورية لمنع انسداد الشرايين.
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