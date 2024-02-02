شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من السعال بـ9 أطعمة أبرزها الأناناس والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد انتشار نزلات البرد خلال فصل الشتاء، يصبح من الضروري إيجاد طرق للتخفيف من أعراضها، على الرغم من عدم وجود علاج مؤكد لنزلات البرد والتخلص من السعال المصاحب لها، إلا أن هناك بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على تخفيف الأعراض.

يساعد دمج عناصر من العلاج الطبيعي في نظامك الغذائي على تخفيف الانزعاج المرتبط بالسعال الشتوي وفقا لموقع " onlymyhealth".

الثوم:الثوم مشهور بخصائصه المضادة للأكسدة القوية، تشير الدراسات إلى أن مكملات الثوم يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكرار نزلات البرد بنسبة تصل إلى 63%، إلى جانب تأثيره على نزلات البرد، يقدم الثوم فوائد صحية إضافية، مثل خفض ضغط الدم والمساهمة في الوقاية من مرض الزهايمر والخرف. الزنجبيل:الزنجبيل مشهور بفعاليته في علاج السعال ونزلات البرد، له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يعمل كموسع للقصبات الهوائية، مما يخفف من تهيج العضلات الملساء في مجرى الهواء، ويقلل من السعال وضيق التنفس، يمكن تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة، مثل شاي الأعشاب، أو مضغه.

الريحان:

يساعد الريحان على طرد المخاط من الجهاز التنفسي، مما يجعله فعالًا في علاج السعال الجاف، بالإضافة إلى ذلك، تساعد طبيعته الطبيعية المضادة للبكتيريا في مكافحة الالتهابات.

الفواكه والخضراوات:في حين أن فيتامين C قد لا يكون علاجًا شاملاً، إلا أنه يلعب دورًا داعمًا في تقوية جهاز المناعة، وتعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والكيوي والفراولة والقرنبيط والفلفل الأحمر والجوز والشمام والقرنبيط والطماطم مصادر ممتازة لفيتامين C.

عصير البصل:

يقدم البصل فوائد علاجية متعددة، حيث تشير الدراسات إلى أن مستخلص البصل يمتلك تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يريح القصبة الهوائية ويحتمل أن يقلل من تشنجات السعال.

العسل:تشير الأبحاث إلى أن العسل قد يوفر الراحة من السعال المستمر، يمكن أن يؤدي دمج ملعقة من العسل مباشرة أو إضافتها إلى مشروب ساخن، مثل شاي الأعشاب، إلى تخفيف السعال بشكل فعال وتقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية. السوائل الساخنة:تناول السوائل في درجة حرارة الغرفة أو أكثر دفئًا قد يخفف أعراض السعال وسيلان الأنف والعطس، المشروبات الساخنة مثل المرق الصافي وشاي الأعشاب والشاي الأسود منزوع الكافيين والماء الدافئ وعصائر الفاكهة الدافئة يمكن أن توفر راحة فورية من التهاب الحلق والقشعريرة والتعب. بذور اليقطين:تعمل بذور اليقطين الغنية بالزنك على تعزيز وظيفة خلايا الدم البيضاء الضرورية لمكافحة الفيروسات مثل الأنفلونزا، قم بدمج بذور اليقطين في نظامك الغذائي للحصول على وجبة لذيذة ودعم الجهاز المناعي.





الأناناسمن المثير للدهشة أن الأناناس يحتوي على البروميلين، وهو إنزيم ذو خصائص مضادة للالتهابات وحال للبلغم، يساعد البروميلين في تحطيم المخاط وتقليل الالتهاب، مما يجعل الأناناس خيارًا فعالًا لتخفيف السعال.





عصير الموز والتوتيجمع عصير الموز والتوت بين ثراء الموز والتوت الغني بمضادات الأكسدة مثل الفراولة والتوت، هذا العصير المليء بالفيتامينات الأساسية يدعم جهاز المناعة ويقلل من أعراض السعال ويعزز الصحة العامة.