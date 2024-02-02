الكرفس لتنحيف الأرداف

بيروت - نادين محمد - لا توجد أطعمة محددة تعمل على تفتيت دهون الأرداف بطريقة سحرية، لكن هناك أطعمة معينة تساهم في التخلص من الدهون الزائدة عن حاجة الجسم ومنها الكرفس الغني بالألياف و المعروف بدوره في أنظمة التخسيس.

النظام الغذائي المناسب لتصغير الأرداف يحتوي على الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتين. هذه الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على عمل الجسم والتمثيل الغذائي بشكل فعال، كما أنها ستمنحك الطاقة التي تحتاجينها لممارسة التمارين الرياضية اليومية.

لكن هناك طعام يوصف تحديدًا للتخلص من دهون الأرداف، وهو الكرفس لما يحتويه من ألياف، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، تبقى الألياف في معدتك لفترة أطول. ذلك لأنه كلما بقي الطعام في معدتك لفترة أطول، كلما شعرتِ بالشبع لفترة أطول.

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تعمل الألياف على التمدد في المعدة مما يزيد الشعور بالامتلاء ويمنع أيضًا إطلاق هرمون محفز للجوع يسمى الجريلين، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي في يناير 2019.

تتحكم الألياف في نسبة السكر في الدم. عن طريق إبطاء عملية الهضم، تعمل الألياف على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات البسيطة من الأطعمة الأخرى. يتم هضم الكربوهيدرات البسيطة بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاضها بشكل مفاجيء. من المعروف أن تقلب مستويات السكر في الدم يلعب دورًا في الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام وفقدان التحكم في الشهية.



هل الكرفس مفيد لتخفيف الوزن؟

عصير الكرفس لن يساعدكِ على إنقاص الوزن وحده، ولكن هو جزء من نظام كامل لإنقاص الوزن يقوم على خفض مجمل السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص مقارنة بنشاطه. الميزة الرئيسية لعصير الكرفس هي أنه منخفض السعرات الحرارية.

يحتوي كوب من عصير الكرفس على 30 سعرة حرارية فقط، مما يعني أنه بديل رائع للمشروبات السكرية مثل الصودا أو عصير الفاكهة. يمكن أن يساعدك استبدال المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

عصير الكرف هو جزء من نظام كامل لإنقاص الوزن- مصدر الصورةfreepik



فوائد الكرفس للتخسيس

هناك فوائد أخرى بخلاف السابق ذكرها تجعل الكرفس خيار جيد لمن يريد إنقاص الوزن لاسيما هؤلاء الذين يعانون من بروز منطقة الأرداف.



مضاد للالتهاب

يحتوي عصير الكرفس على نسبة عالية من المركبات النباتية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، تسمى اللوتولين. لقد ثبت أن اللوتيولين له نشاط مضاد للالتهابات المرتبطة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

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السيطرة على ضغط الدم

عصير الكرفس قد يساعد في خفض ضغط الدم، لأنه يحتوي على النترات، وهي مركبات تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم. أكسيد النيتريك هو غاز يعمل على استرخاء الأوعية الدموية ويساعد على تحسين تدفق الدم.

النترات الموجودة في عصير الكرفس ليست ضارة مثل تلك الموجودة في اللحوم المصنعة المرتبطة بآثار صحية سلبية.

عصير الكرفس قد يساعد في خفض ضغط الدم-المصدرfreepik

خفض الكولسترول

يساعد عصير الكرفس أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول وراثيا .

مكونات يمكن إضافتها للكرفس لمضاعفة فوائده.

الزنجبيل يعزز عملية التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن.

الكركم من التوابل التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

الفلفل الحار قد يساعد الفلفل الحار في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

مسحوق البروتين يساعدكِ على الشعور بالشبع وتسريع فقدان الوزن.

تعتبر بذور الشيا وبذور الكتان مصادر جيدة للألياف والمواد المغذية.

المكسرات مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية والألياف.

المصدر:

livestrong

