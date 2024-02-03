شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض تدل على الإصابة بسرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان المعدة خامس أكثر أنواع السرطان التي يتم تشخيصها على مستوي العالم، وخلال السنوات المضاية تحسنت التوقعات بالنسبة للمرضى المصابين بسرطان المعدة بشكل ملحوظ بسبب تحسن اختبارات التشخيص والتقنيات الجراحية وعوامل العلاج الكيميائي، ولكن التشخيص المبكر هو الأمثل لتقليل المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أن التغيرات الجينية في الحمض النووي لخلايا المعدة، وهي بكتيريا شائعة تسمى هيليكوباكتر بيلوري، والتي تسبب التهاب المعدة وتقرحاتها، السبب في الإصابة بسرطان المعدة.

وأضاف التقرير أن التعرض للحموضة دون علاجها، والتدخين وتناول الأطعمة المالحة، وتناول كميات أقل من الفواكه والخضراوات أو وجود تاريخ من قرحة المعدة يمكن أن تكون جميعها أسباب محتملة لسرطان المعدة.

وأشار التقرير إلي أن هناك بعض الأعراض في حالة ظهورها يجب عليك الذهاب للطبيب في أقرب وقت لتقييم حالتك الصحية واستبعاد سرطان المعدة، ومنها:

-فقدان الوزن غير المبرر.

-ألم في البطن في الجزء العلوي من بطنك.

-القيء المتكرر بعد تناول الوجبات.

-القيء مع الدم الذي غالبا ما يكون بلون القهوة.

-براز أسود اللون .

وأكد التقرير علي عدم تغاضي هذه الأعراض الخمسة ، في حالة وجود أي من هذه العلامات، ينصح بالذهاب للطبيب لتقيم حالتك وإستبعاد سرطان المعدة، أو في حالة الإصابة يكون الاكتشاف المبكر الحل لتجنب المضاعفات الصحية الناتجة عن هذا المرض.