حقيقة حقن فقدان الوزن وأهم جوانبها الخفية.. وفق اختصاصية تغذية

بيروت - نادين محمد - في الآونة الأخيرة، اكتسبت السيماجلوتيد وحقن فقدان الوزن المماثلة أو حقن فقدان الدهون الكثير من الاهتمام كحل للتخلص من الوزن الزائد. تم تطوير هذه الحقن في البداية لعلاج مرض السكري من النوع 2، ويُنظر إليها بشكل متزايد على أنها وسيلة آمنة وفعالة لإنقاص الوزن وقد دافع عنها عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة. الحقن الرئيسية لإنقاص الوزن المتوفرة في المملكة المتحدة هي Ozempic وWegovy وSaxenda. في هذا المقال نستكشف ما هي حقن إنقاص الوزن بالضبط، وكيف تعمل وما إذا كانت حقًا طريقة آمنة وفعالة لإنقاص الوزن، مستعنين باختصاصية التغذية اللبنانية الشهيرة غنى صنديد، مؤسسة عيادة Lighterstyle.

ما هي حقن فقدان الوزن؟



حقن فقدان الوزن هي نوع من العلاج الطبي المصمم للمساعدة في فقدان الوزن. أنها تحتوي على أدوية تؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم أو التحكم في الشهية. وهذا يشجع على فقدان الوزن. أشهر علامتين تجاريتين هما Wegovy و OzempicوSaxenda. إنها تعمل من خلال استهداف الهرمونات التي تؤثر على شهيتك والتمثيل الغذائي.

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الدواء الأكثر شيوعًا عن طريق الحقن لفقدان الوزن في الوقت الحالي هو حقن سيماجلوتيد. تم إفراز هرمون GLP-1 بعد تناول الطعام فيعمل على سد الشهية. يزيد GLP-1 من الشعور بالامتلاء ويبطئ معدل هضم الطعام. توصف هذه الحقن عادةً جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم. الهدف هو استخدامها كجزء من برنامج شامل لإدارة الوزن. فهي ليست حلاً قائمًا بذاته لفقدان الوزن. بل إنها تساعد أولئك الذين يعانون من إدارة الوزن على الرغم من اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.



كيف تعمل حقن فقدان الوزن؟



تقول خبيرة التغذية اللبنانية غنى صنديد: "تعمل حقن فقدان الوزن عن طريق تغيير عملية التمثيل الغذائي في الجسم أو الشهية. في الواقع، تعمل هذه الحقن عن طريق المساعدة في الحد من الجوع وتقليل تناول السعرات الحرارية. هذه الأدوية لها أيضًا تأثير على إنتاج الأنسولين وتنظيم نسبة السكر في الدم. هذا هو السبب في أنها يمكن أن تكون مفيدة للأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2".



تحاكي سيماجلوتيدات مثل Wegovy وOzempic وكذلك الليراجلوتيدات مثل Saxenda تأثيرات الهرمون الموجود في جسمك (GLP-1). فهي تربط مستقبلات GLP-1 الموجودة في الخلايا الموجودة في البنكرياس والدماغ وأجزاء أخرى من الجسم. وهذا يؤدي إلى سلسلة من مسارات الإشارات الموجودة في البنكرياس. مما يؤدي إلى إطلاق الأنسولين وقمع الجلوكاجون. الأنسولين هو هرمون يساعد على خفض مستويات السكر في الدم. الجلوكاجون هو هرمون يساعد على رفع مستويات السكر في الدم. عن طريق قمع الجلوكاجون وتعزيز إفراز الأنسولين، تساعد حقن فقدان الوزن على خفض مستويات السكر في الدم وهذا يعزز فقدان الوزن.

بحسب خبيرة التغذية صنديد، استخدام هذه الحقن يبطئ من عملية الهضم وتضيف قائلة: "مما يعني جوع أقل، واستخدام كميات طعام أقل، ما يؤدي الى التقليل من تناول السعرات الحرارية وصولاً الى فقدان الوزن". وتقول أيضاً: "تعمل هذه الحقن على الجهاز العصبي الرئيسي بحيث ترسل رسائل مباشرة لتقليل الجوع والرغبة المفاجئة لتناول الطعام". ولهذه الأدوية أيضًا عدد من التأثيرات الأخرى التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. فهي تعمل على الدماغ لقمع الشهية وزيادة الشعور بالشبع بعد تناول الطعام. كما أنها تبطئ معدل هضم الطعام مما يقلل أيضًا من الشهية.

هل تعمل حقن إنقاص الوزن حقًا وما مقدار الوزن الذي يمكنك خسارته؟ يختلف مقدار الوزن الذي يمكن أن تفقدينه باستخدام حقن فقدان الوزن. يعتمد ذلك على عدد من العوامل، بما في ذلك كيمياء الجسم الفردية، ووزنك الأولي، ومدى اتباعك لخطة العلاج.

ما تظهره النتائج

وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، فإن الأشخاص الذين تناولوا حقن فقدان الوزن فقدوا ما متوسطه 5-10٪ من وزن الجسم خلال فترة 6-12 شهرا. في التجارب السريرية التي أبلغت عنها Wegovy، فقد المشاركون ما متوسطه 14.9٪ من وزن الجسم أو ما يقرب من 35 رطلاً خلال فترة 68 أسبوعًا. في الدراسات السريرية للمرضى الذين يستخدمون Ozempic لمرض السكري من النوع 2، فقد المشاركون ما يصل إلى 14 رطلاً خلال فترة 40 أسبوعًا. من ناحية أخرى، فقد المشاركون في ساكسيندا ما معدله 9.2% من وزن الجسم أو 21 رطلاً خلال فترة 56 أسبوعًا.

من المهم ملاحظة أن هذه مجرد نتائج متوسطة، وقد يفقد بعض الأشخاص وزنًا أكثر أو أقل. ومن المهم بنفس القدر حقيقة أنك تحتاجين إلى الاستمرار في استخدام هذه الحقن للحفاظ على نتائجك. وذلك لأن تأثيرات قمع الشهية تكون موجودة فقط عند استخدام الحقن.. لا تزال هناك أبحاث مستمرة حول فقدان الوزن الإجمالي على المدى الطويل والحفاظ على نتائج هذه الحقن. ولهذا السبب من المهم الاستمرار في إجراء تغييرات صحية على نمط الحياة. يتضمن ذلك تناول نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لدعم فقدان الوزن.

المخاطر والآثار الجانبية لحقن فقدان الوزن



مثل أي دواء، تأتي حقن فقدان الوزن مع العديد من الآثار الجانبية المحتملة. بعضها عابر ومعتدل والبعض الآخر قد يكون خطراً ومهدداً للحياة.



المخاطر الرئيسية والآثار الجانبية



تشمل الآثار الجانبية الشائعة بحسب صنديد: "الغثيان والإسهال والإمساك والقيء والإسهال والشعور بالإنتفاخ". هذه يمكن أن تؤدي إلى المرض أو العلاج في المستشفى أو حتى الموت.

وجه أوزمبيكي: الوجه الأوزيمبي هو مصطلح يصف فقدان الدهون في الوجه والذي يحدث كأثر جانبي لاستخدام أي حقن لإنقاص الوزن. يمكن أن يعطي مظهرًا مجوفًا أو هزيلًا وقد تبدو بشرتك أكثر ترهلًا وأكثر تجاعيدًا وأقل مرونة. في حين أن الوجه Ozempic ليس من الآثار الجانبية ولكنه نتيجة لفقدان الكثير من الوزن.

التأثير النفسي: على الرغم من أن هذا ليس من الناحية الفنية أثرًا جانبيًا، إلا أن بعض الأشخاص يجدون أنهم يفقدون الاهتمام بالطعام والقدرة على الاستمتاع به. وذلك لأن هذه الحقن تعمل عن طريق قمع شهيتك. لذلك، في حين أن العلاج قد يعطي التأثير المقصود، فهذا يعني أن المرضى قد يجدون أن هذه النتيجة غير المقصودة لها تأثير سلبي على حياتهم الاجتماعية ورفاههم النفسي.

كما ترون هناك عدد من المخاطر والآثار الجانبية المرتبطة بحقن فقدان الوزن التي يجب عليك التفكير فيها. من المهم مناقشة هذه المخاطر المحتملة مع مقدم خبير التغذية الخاص بك قبل بدء العلاج والتواصل معه على الفور إذا واجهت أي آثار جانبية بمجرد بدء العلاج.

صورة إمرأة تشعر بالتعب من Freepik

تضيف صنديد أنه الى جانب الآثار المذكورة: "قد يعاني البعض من ما يشبه عوارض التسمم، وارتجاع المريء. كذلك ثمة عوارض للجهاز العصبي الرئيسي بما فيها آلام بالرأس، إنحطاط بالجسد، وفقدان الطاقة. أما الذين يعانون من السكري من النوع الثاني، فقد يواجهون انخفاض بمعدلات السكر في الدم". وتضيف صنديد: "العوارض الجانبية الأقل حدوثاً وكلنها أكثر خطورة على الصحة فهي، التهاب البنكرياس وأمراض المرارة وإصابة الكلى وزيادة معدل ضربات القلب. بالإضافة الى أن دراسات على الفئران أظهرت حدوث سرطان في الغدة الدرقية، وبالتالي الذين لديهم تاريخ أسري بهذا النوع من السرطان، يمنع عليهم استخدام هذه الحقن".

وتختم صنديد قائلة: "بالرغم من أن هذه الحقن تؤدي الى انخفاض الوزن، إلا انه ليس الحل السحري لإنزال الوزن من دون حمية غذائية ومن دون رياضة ومن دون عوارض جانبية واستخدام هذا الدواء لا بد أن يكون تحت إشراف طبيب مختص".

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