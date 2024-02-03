نظام غذائي لحرق الدهون وتنحيف البطن

بيروت - نادين محمد - للتخلص من الدهون العنيدة خاصة منطقة البطن والحصول على الوزن المطلوب يحتم عليكِ الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالدهون والنشويات. كما أن البطن من أكثر مناطق الجسم التي تعمل على تخزين الدهون وتراكمها حتى وان كان الوزن مثالي. ظهور تكتلات دهنية بمنطقة البطن يؤثر بالسلب على المظهر العام للجسم، لذا عليك اتباع نظام غذائي صحي والتي ستقدمه " الجميلة " لكِ من خلال مقال اليوم.

نظام غذائي للتخلص من الدهون ونحت البطن



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اليوم الأول

التفاح من الفواكه الغنية بالألياف والتي تعطي الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة مما يساعد في انقاص الوزن سريعاً .

الإفطار: ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة.

ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة. وجبة الغذاء : سمك مشوي أو دجاج مشوي 250 غرامًا + سلطة مشكلة.

سمك مشوي أو دجاج مشوي 250 غرامًا + سلطة مشكلة. العشاء : كوب شوربة عدس (تحضر من غير زيت أو ملح كميه من العدس + كرفس + جزر + عصير ليمون) + 1 زبادي طبيعي.

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اليوم الثاني

الإفطار : ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة.

ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة. وجبة الغداء : 2 بيضة مسلوقة + قطعتان جبن مثلث + قطعة توست.

2 بيضة مسلوقة + قطعتان جبن مثلث + قطعة توست. العشاء : كوب شوربة عدس (تحضر من غير زيت أو ملح كميه من العدس + كرفس + جزر + عصير ليمون) + 1 زبادي طبيعي.

اليوم الثالث

البيض مكون غني بالبروتين يساعد الجسم على الحفاظ على الكتلة العضلية. كما أنه قليل السعرات الحرارية حيث تحتوي البيضة الواحدة على 70 سعر حراري فقط.

الإفطار : ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة.

ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة. وجبة الغداء : صدر دجاجة مشوي + 2 تفاح + موزة.

صدر دجاجة مشوي + 2 تفاح + موزة. العشاء : كوب شوربة عدس (تحضر من غير زيت أو ملح كميه من العدس + كرفس + جزر + عصير ليمون) + 1 زبادي طبيعي.

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اليوم الرابع

الإفطار : ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة.

ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة. وجبة الغداء : صدر دجاجة مشوي + 2 تفاح + موزة.

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العشاء : كوب شوربة عدس (تحضر من غير زيت أو ملح كميه من العدس + كرفس + جزر + عصير ليمون) + 1 زبادي طبيعي.

اليوم الخامس

الإفطار : ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة.

ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة. وجبة الغداء : خضار مطهو على البخار أي كمية وأي نوع من الخضار.

خضار مطهو على البخار أي كمية وأي نوع من الخضار. العشاء : كوب شوربة عدس (تحضر من غير زيت أو ملح كميه من العدس + كرفس + جزر + عصير ليمون) + 1 زبادي طبيعي.

اليوم السادس

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الإفطار : ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة.

ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة. وجبة الغداء : فواكه أي كمية وأي نوع.

فواكه أي كمية وأي نوع. العشاء : كوب شوربة عدس (تحضر من غير زيت أو ملح كميه من العدس + كرفس + جزر + عصير ليمون) + 1 زبادي طبيعي.

اليوم السابع

الإفطار : ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة.

ثمرة تفاحة مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبيضة مسلوقة. وجبة الغداء : كوب حليب + 7 تمرات.

كوب حليب + 7 تمرات. العشاء : كوب شوربة عدس (تحضر من غير زيت أو ملح كميه من العدس + كرفس + جزر + عصير ليمون) + 1 زبادي طبيعي.

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