شكرا لقرائتكم خبر عن احذره.. هذا ما يفعله ريجيم البيض فى صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم أو دايت البيض أحد أهم أنواع الدايت التي انتشرت وشاع تطبيقها في الآونة الأخيرة بين الكثيرين، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع people's choice مؤكدا أن الدايت الذي يعتمد على البيض هو نظام غذائى يعتمد بالدرجة الأولى على الزبدة والجبنة والبيض، لفترة من الزمن، يهدف إلى التخلص من كتل الدهون المستعصية مع البعد عن المساس بالآخرين المهمة، لأنه نظام منخفض السعرات الحرارية بشدة.

هذا النظام يعتمد بالدرجة الأولى على البيض وفقًا للتقرير إلا أنه يمكن إدخال بعض الأطعمة الأخرى معه مثل الأسماك والسبانخ والطماطم والليمون ويمكن أيضًا إدخال الدواجن منزوعة الجلد في بعض الحالات، فيما يجب البحث عن الأطعمة المقلية والمصنعة والسكريات والحلويات وكل أنواع النشويات.

هذا النظام الغذائي في مجمله بالفعل ينقص الوزن في وقت قصير، ولكن له كثير من المضار الصحية نظرا لأحادية الأطعمة والاعتماد على أطعمة بعينها دون غيرها مما يجعله نظاما غير صحيا.

من المخاطر الحقيقية لهذا النظام أنه يزيد من الإمساك لأنه قد يعرض الجسم لبعض الجفاف خاصة الأمعاء فضلا عن أنه منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير مما يجعل متابعيه عرضة للإصابة بالصداع وألم الرأس مع صعوبة بذل الجهد وقلة النشاط .

ويحذر التقرير بعض الأشخاص من تطبيق هذا النوع من الدايت، منها السيدات الحوامل ومن يعانون من مشكلات تحسسية تجاه البيض، فضلا عن من يعانون من مشكلات بالكلى أو المرضي بأمراض يمنعهم خلالها المختص من اتباع هذه الانظمة القاسية.