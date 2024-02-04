شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم استبدال السجائر العادية بالسجائر الإلكترونية الحديثة، لدى قطاع كبير من الشباب وصغار السن، اعتقادًا منهم أنها أقل ضررًا، أو أن هذه الأجهزة تعتبر "أكثر أمانًا إلى حد كبير" من التبغ، لكن حذر الخبراء من أن التدخين الإلكتروني قد يكون له تداعيات على صحتك، بدءًا من أمراض الرئة والقلب إلى تسوس الأسنان وتلف الحيوانات المنوية.

على الرغم من أنك لا تنفث دخان التبغ، إلا أنك لا تزال تستنشق بخار النيكوتين في كل مرة تقوم فيها بسحب دخان السجائر الإلكترونية، ووفقًا لصحيفة صن هيلث فإن النيكوتين هو أحد أكثر المواد المسببة للإدمان، وبالتالي، فإن أعراض الانسحاب بعد التوقف عن التدخين الإلكتروني يمكن أن تكون صعبة.

وأشار التقرير، إلى أنه بالنسبة لمعظم الأفراد، تختفي أعراض الانسحاب بعد 4 أسابيع، على الرغم من أنها قد تستمر لفترة أطول بالنسبة للبعض."

ومع ذلك، لاحظ الخبراء أن الأعراض ليست ثابتة وغالبًا ما تأتي وتختفي بمرور الوقت، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لانسحاب النيكوتين هي:

الرغبة الشديدة في تناول الطعام قد تكون قوية في البداية، ولكنها عادةً ما تستمر لبضع دقائق فقط، إذا تمكنت من مقاومتها في البداية، فسوف تصبح أقل تكرارًا بمرور الوقت.

الصداع شائع جدًا خلال الـ 48 ساعة الأولى بعد انسحاب النيكوتين .

التهيج والقلق والاكتئاب – تميل هذه الاضطرابات العاطفية إلى الزوال خلال الأسبوعين الأولين من انسحاب النيكوتين .

مشاكل في التركيز، والأرق العام، وعادات النوم السيئة .

زيادة الشهية وزيادة الوزن الأولية، فقد يستمر هذا التأثير الجانبي لانسحاب النيكوتين عدة أسابيع .

قد تعاني أيضًا من بعض الدوار أو الإمساك، على الرغم من أن هذه أعراض أقل شيوعًا .

اعرف ماذا يحدث لجسمك في الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنوات بعد التخلص من السجائر الإلكترونية .

4 ساعات

خلال الساعات الأربع الأولى، ستختفي آثار النيكوتين وستبدأ في الرغبة في تناول جرعة، عندما تأتي الرغبة الشديدة في تدخين السجائر الإلكترونية، من المتوقع أن تستمر لمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك، لذا فإن القيام بشيء آخر كإلهاء يعد فكرة معقولة".

يمكن أن يكون هذا أي شيء بدءًا من الذهاب إلى السينما أو قراءة كتاب أو تجربة دروس التمارين الرياضية .

من 6 إلى 12 ساعة

في غضون ست إلى 12 ساعة من التوقف عن التدخين الإلكتروني، سيبدأ معدل ضربات القلب في التباطؤ وسيستقر ضغط الدم لديك، ولكن عند مرور 12 ساعة، قد تبدأ أيضًا في الشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب .

1 إلى 3 أيام

بعد قضاء يوم كامل دون تناول النيكوتين، من المحتمل أن تلاحظ زيادة في شهيتك، بالإضافة إلى مشاعر التهيج، من المحتمل أيضًا أنك ستبدأ في الشعور ببعض الصداع وزيادة القلق ، خلال الأيام الأولى إلى الثلاثة أيام التي لا تستخدم فيها السجائر الإلكترونية، سيتم التخلص من كل النيكوتين من دمك.

الأسبوع الأول

بعد أسبوع واحد، يجب أن تكون معظم أعراض الانسحاب الأسوأ تبدأ في الاختفاء، خلال هذه المرحلة، يجب أن يكون هناك أيضًا "تحسن ملحوظ في حاسة التذوق والشم".

2 إلى 4 أسابيع

في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، يجب أن تعود شهيتك إلى وضعها الطبيعي، قد تشعر أيضًا بالحيوية، حيث تبدأ أي أعراض للاكتئاب والقلق في التحسن

2 إلى 3 أشهر

يمكن أن يؤثر التدخين الإلكتروني سلبًا على قدرة رئتيك، ولكن بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من عدم استخدام السجائر الإلكترونية، يجب أن تقل أعراض السعال والصفير بشكل كبير، في هذا الوقت، يجب أن تلاحظ أيضًا تحسنًا في الدورة الدموية في أطرافك، بعد بضعة أشهر، من المحتمل أيضًا أن تلاحظ اختلافًا في أسنانك وفمك .

من 6 إلى 9 أشهر

في هذه المرحلة، قد تلاحظ أنك تتنفس بسهولة أكبر مع زيادة سعة الرئة، وهذا من شأنه أن يجعل أشياء مثل صعود السلالم والركض للحافلة وممارسة الرياضة أكثر متعة.