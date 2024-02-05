شكرا لقرائتكم خبر عن نومك متلخبط بسبب متلازمة تكيس المبايض؟.. نصائح للحصول على نوم جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة تكيس المبايض هى اضطراب هرموني شائع يصيب الإناث، وغالبًا ما يؤدي إلى تحديات صحية مختلفة، وعادة ما يصيب الإناث في سن الإنجاب، ويتميز بعدم انتظام الدورة الشهرية، وارتفاع مستويات الهرمونات الذكرية أشهرها هرمون التستوستيرون ما يؤدي إلى أعراض مثل حب الشباب ونمو الشعر الزائد، ووجود كيسات صغيرة على المبيضين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أحد الجوانب التي قد لا يدركها الكثيرون هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه متلازمة تكيس المبايض على النوم.

أوضح تقرير موقع "هيلث"، أن متلازمة تكيس المبايض تسبب اختلالات هرمونية، ومقاومة الأنسولين، والالتهابات، وكلها يمكن أن تساهم في اضطراب أنماط النوم، ويمكن أن يؤدي التفاعل بين هذه العوامل إلى حالات مثل توقف التنفس أثناء النوم، والأرق.

وأضاف، التقرير أن مشاكل النوم الشائعة مع متلازمة تكيس المبايض تشمل، الأرق نتيجة التقلبات الهرمونية التى تعطل دورة النوم، بجانب توقف التنفس أثناء النوم، بجانب الشعور تشنج الساقين خاصة في الليل، ما يؤدي إلى رغبة لا تقاوم في تحريكهم، ما يؤثر على جودة النوم، وعن النصائح الفعالة التي يمكن أن تساعدك في الحصول على نوم جيد عند التعامل مع متلازمة تكيس المبايض تشمل التالى: