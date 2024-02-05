شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك عليهم.. أعراض الجفاف عند كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبار السن هم الأكثر عرضة للجفاف لأن نسب تناولهم للمياه تكون قليلة فضلاً عن أن هناك أسباب مرضية قد تجعلهم أكثر إدرار للبول وخسارة المياه في الجسم، مثل مرض السكر على سبيل المثال والأمراض المزمنة فضلاً عن أن كثرة التبول ومشكلات البروستاتا لدى الرجال الكبار في السن وغيرها قد تؤدي إلى خسارتهم للمزيد من الماء ما يجعلهم أكثر عرضة عن غيرهم في تلك السن للجفاف وضعف الترطيب.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع seniors athome فإن تناول المياه لكبار السن فى غاية الأهمية لأنه يقلل من خطر الإمساك لديه، كذلك يحد من حالات الإغماء والسقوط ومشكلات مخاطر الإصابة بالسرطانات المختلفة والأورام مثل القولون والمستقيم كذلك يقيهم من الإصابات في القلب بالأمراض التاجية وغيرها.

وفي السياق ذاته ذكر الدكتور كمال السيد استشاري المسالك قصر العيني مجموعة من أهم أعراض وعلامات الجفاف التي تظهر على المرضى المسنين والتي تدل على ضعف ترطيب أجسامهم والتي من بينها، جفاف شديد في الجلد على غير العادة يظهر لديهم فضلاً عن بعض الرعاشات وتشنجات الأعصاب لدى بعض منهم، يصبح الساق واليد مرتعشة للغاية بشكل مفاجئ فضلاً عن حدوث تشنجات بها كثيرًا.

في الصيف قد يعاني البعض من قلة العرق بشكل ملحوظ للغاية فضلاً عن قلة نسب مرات التبول على غير العادة وقد يعاني بعضهم من حالة رغبة في تناول المياه على الدوام مع الشعور بالعطش الدائم وعدم وجود لعاب في الفم.

هذه الأعراض لا شك ترتبط بالكثير من أمراض المسنين ولكنها قد تنبئ عن حدوث مشكلة جفاف وضعف ترطيب الجسم كبار السن، لذا لابد من عرضهم على المختص الذي يحدد مدى الجفاف الذي تعرض له المريض في هذا العمر، ويحدد خيارات العلاج مع نظام غذائي يحتوي على الكثير من المياه والمشروبات منزوعة السكر فضلاً عن المشروبات الحمضية مثل الليمون وكذلك بعض الأطعمة التي تحتوي على المياه مثل الخيار ولكن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على المياه ولا تناسب كبار السن خاصة ما لديهم مشكلات السكر والضغط لذا في تحديد النظام الغذائي من قبل الطبيب هو التصرف الأمثل.