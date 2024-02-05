12 نوعا من الطعام لتعزيز المزاج ومنحك الشعور بالسعادة

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة تساعد على تعزيز المزاج وتمنحك الشعور بالسعادة فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات الأساسية التي يمكن أن ترفع الصحة النفسية.

تكمن فائدة تلك الأطعمة ليس فقط في تعزيز المزاج بل توفر العديد من الفوائد للصحة العقلية إليك 12 نوعا من الأطعمة يمكنك إدخالها إلى وجباتك اليومية.



الشوكولاته الداكنة

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تعد الشوكولاته الداكنة غنية بمركبات الفلافونويد ، وقد تم ربط الشوكولاتة الداكنة بزيادة مستويات السيروتونين مما قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.أضيفي قطعًا إلى دقيق الشوفان الصباحي ، أو يمكنك إذابه الشوكولا الداكنة في القهوة ، أو استمتعي بتناول قطعة صغيرة بعد العشاء.

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الموز

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يعد الموز غني بأحماض التريبتوفان ، وهو حمض أميني يزيد هرمون السعادة في الدم وهو مليئ بفيتامين B6 ، الذي يساعد في تنظيم المزاج.يعد الموز وجبة مثالية خفيفة ، يمكن أيضًا إضافتها إلى الحبوب ، أو مزجها إلى العصائر ، أو خبزها في الكعك.

الفراولة

الفراولة من أطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي ، يمكن إضافتها إلى الزبادي ، أو مزجها في الفطائر ، أو إضافتها لأطباق السلطة.

الأسماك الزيتية

سمك السلمون والماكريل والسردين كلاهما مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ومحاربة الاكتئاب. يعد الماكريل مكونًا رئيسيًا في أطباق الغداء إذا كنت تريدين تناول وجبة خفيفة ولكنها لذيذة ، أضيفي السردين إلى أطباق السلطة أو استمتعي بتناوله مع الخبز المحمص.

المكسرات والبذور

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الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان هي مصادر رائعة أخرى لأحماض أوميغا 3. بالإضافة إلى أنها متعددة الاستخدامات ويمكن إضافتها لكافة الأطباق.يمكنك تعزيز أطباق السلطة بإضافة الجوز وتناولها كوجبة خفيفة. يمكنك أيضًا إضافة البذور والمكسرات إلى العصائر لإضافة قيمة غذائية لها .

الشوفان

الشوفان اختيار مثالي لتناول الإفطار ، يطلق الشوفان الطاقة ببطء ، مما يمنع ارتفاع السكر والانخفاضات التي يمكن أن تؤثر على مزاجنا.

السبانخ

غني بحمض الفوليك ، وفيتامين "ب" يساعد على إنتاج الناقلات العصبية المنظمة للمزاج والسيروتونين والدوبامين.يمكنك إضافة القليل من أوراق السبانخ عند صنع عصير طازج في المنزل ، أو أضافتها لعمل عجة مطبوخة في المنزل.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بفيتامينات "ب" والدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة لصحة الدماغ.يمكنك سحق الأفوكادو وإضافته للخبز المحمص ، أو أضفيه إلى أطباق السلطات أوالسندويشات المختلفة.

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الشاي الأخضر

مليء بالأحماض الأمينية L-theanine ، قد يساعد الشاي الأخضر في تعزيز الاسترخاء. يعد الشاي الأخضر غني بالكافيين الذي يساعد على بدء يومك أكثر نشاط كما أن تعد من فوائده أيضا تأثيره المهدئ .يمكنك تناوله ساخن في الصباح أو مشروب منعش بعد الظهر.

الفاصوليا

غنية بالبروتين والألياف ، يساعد تناولها في الحفاظ على مستويات سكر الدم المستقرة ، مما يمنع تقلبات المزاج.

الدواجن

مصاد غني بأحماض التريبتوفان ، التي تساعد على رفع المزاج. يمكن شوى صدور الدجاج وإضافتها لأطباق السلطات أو السندويشات .

البطاطا الحلوة

مليئة بالألياف والكربوهيدرات المعقدة التي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين المزاج.يمكنك شويها، أو هرسها وتناولها كطبق جانبي .

المصدر : هيلث لاين