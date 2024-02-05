حمية بريتيكين: أفضل نظام غذائي لمدمنات السكر

بيروت - نادين محمد -

إلى جميع مدمنات الكربوهيدرات، هذا النظام الغذائي مصمماً خصيصًا لكِ. مع نظام بريتيكين الغذائي، ستصبحين أكثر نحافة دون تجويع نفسك ودون استبعاد السكر من نظامكِ الغذائي.

تعرفي الى فوائد هذا الرجيم وطريقة تطبيقه.

ما هو مبدأ نظام بريتيكين الغذائي؟

يعتمد هذا النظام الغذائي، الذي ابتكره ناثان بريتيكين والذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، على ملاحظة بسيطة: مجتمعنا يفرض علينا استهلاك الكثير من الدهون. دائما ومرة أخرى. لذا، للحفاظ على لياقتك البدنية وخسارة تلك الوزنات الزائدة، عليك التخلص من هذه العادة السيئة بتناول طعام صحي وأقل ثراءً وبالتالي فقدان الوزن دون حرمان نفسك ولفترة طويلة. للقيام بذلك، سيكون كافيا للتوفيق بين نفسكِ والكربوهيدرات، وتفضيل الأطعمة الصحية والطبيعية.

أولا وقبل كل شيء، لـ إنقاص الوزن دون الشعور بالجوع، عليك أن تسمح لنفسكِ بما لا يقل عن 4 وجبات صغيرة يومياً. يجب أن يتكون كل منها من ما يقرب من 80٪ من الكربوهيدرات (يفضل الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض)، بينما تتكون نسبة 20٪ المتبقية من البروتينات والدهون.

رجيم بريتيكين الأسبوعي

الصورة عن موقع Freepik

يساعد هذا الرجيم على حرق الدهون بسرعة ويمكنك إعتماده دون الشعور بالحرمان والجوع.



إفطار

½ جريب فروت

1 وعاء من الشوفان ونخالة القمح

1 ياغورت طبيعي

غداء

شطيرة مع الخضار وهريس الحمص

سلطة خضراء مع البروكلي

زبادي طبيعي

وجبة خفيفة: بعض الخضار النيئة المقرمشة

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عشاء



طبق من الأرز البني مع السمك والخضار المطهوة على البخار.

1 كمثرى

1 شاي أخضر

فوائد هذا الرجيم الصحية

الصورة عن موقع Freepik

من خلال التخلص بشكل كامل تقريبًا من جميع الدهون الحيوانية، تقللين من خلال هذا الرجيم من معدل السعرات الحرارية اليومية. لذلك، تفقدين الوزن بسهولة. مع وجود الكثير من الخضروات (وبالتالي الألياف التي تساعد على تجنب آلام الجوع) تصبحين أنحف دون الشعور بالجوع. خفض مستويات الكوليسترول ، والعناية بنظام القلب والأوعية الدموية ، وتقوية جهاز المناعة لدينا. الأفضل لقوامك و أيضًا لصحتك.

هل يجب إتباع هذا الرجيم ؟



نعم، إذا لستِ مدمنةً على اللحوم والدهون وتناول الطعام النباتي بشكل حصري تقريبًا لا يخيفك.

لا، إذا كنت تكرهين الخضار ولا تستطيعين الاستغناء عن شريحة لحم نادرة أو قطعة زبدة.

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المصدر:موقع Grazia