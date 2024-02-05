شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية هتدفيك في البرد وتعزز الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجات الحرارة قد يصاب الكثير من الأشخاص بنزلة برد ويتعرض الجسم للهواء البارد، لذا هناك بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على شعورك بالدفء وتعزز الدورة الدموية أيضًا.

ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، تساعد العلاجات الطبيعية على توفير التدفئة أثناء موسم الشتاء وتدعم أيضًا صحتك بشكل عام.

واقترح الخبراء أن المشروبات الصحية والشوربات بدلاً من تناول المشروبات السكرية العادية التي لا تحتوي إلا على سعرات حرارية فارغة، تساعد في الوقاية من نزلات البرد أو الأنفلونزا الموسمية وتعزز المناعة، وتمنع العدوى ونذكر فيما يلى بعض منها.

مشروب الزنجبيل والكركمابدأ يومك بدمج مزيج من الزنجبيل والكركم إلى طبقك أو أجعله مشروب مفضل لديك، تساعد خصائص الزنجبيل الدافئة على الهضم وتعزيز الدورة الدموية، بينما يوفر الكركم فوائد مضادة للالتهابات، يساعد دمج شوربة الخضار والفلفل الأسود وقطعة من الليمون للحصول على وجبة مريحة وتقوي المناعة.

شوربة الخضارتساعد شوربة الخضار الصحية المصنوع من الخضروات الموسمية مثل الجزر والكوسة والفاصوليا الخضراء على تعزيز صحة جهازك المناعى، مع إضافة خضروات مثل الكرفس تساعد على تعزيز جهازك المناعى وشعورك بالدفء. شوربة العدس يمكن دمج العدس، وهو مصدر للبروتين النباتي، مع الخضروات الغنية بالمغذيات لصنع شوربة غنية بالعناصر الغذائية، يساعد العدس في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي. شوربة قرع العسل يساعد قرع العسل على الهضم ويضيف حلاوة خفيفة للشوربة، قم بتتبيلها بالتوابل الدافئة مثل القرفة وجوزة الطيب للاستمتاع بتجربة دافئة، ويمكن لهذا الحساء أيضًا أن يخلصك من أمراض الشتاء، وتساعد في تعزيز المناعة.