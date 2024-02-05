أعراض السرطان الخفية.. لا يمكنكِ تجاهلها

بيروت - نادين محمد - ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان في السنوات الأخيرة بشكل كبير، لأنه حتى لو كنتِ تعيشين نمط حياة صحي، يجب أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض التحذيرية للسرطان والتي قد تتطلب رعاية طبية فورية للكشف عن السرطان مبكرًا وتقليل المخاطر، وإليكِ أبرز أعراض السرطان الخفية التي لا يمكنكِ تجاهلها.

اعراض السرطان الشائعة:

إليكِ مجموعة من أبرز أعراض السرطان التي قد يكون بعضها شائعاً ولكن عليكِ الانتباه إليها:

الانتفاخ

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نحن جميعا نشعر بالانتفاخ بين الحين والآخر، لكن الانتفاخ الذي يستمر لأكثر من أسبوعين يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض، بالإضافة إلى سرطانات الجهاز الهضمي المختلفة.

الدورة الشهرية غير طبيعية أو آلام في الحوض

تعاني معظم النساء من فترات غير منتظمة أو تشنجات في بعض الأحيان، لكن الألم المستمر أو التغيرات في الدورة الشهرية يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان عنق الرحم أو الرحم أو المبيض.

حالات الإمساك أو الإسهال المستمرة

يمكن أن تشير التغيرات الكبيرة في وظائف الجسم إلى سرطان القولون أو البروستاتا أو المثانة، من بين أنواع السرطان الأخرى، وتشمل العلامات التحذيرية الإمساك المستمر أو الإسهال، على مشكلة تحتاج إلى بعض التحاليل.

تغيّرات الثدي

(مصدر الصورة freepik)

وتشمل هذه ظهور كتلة جديدة، أو نقر، أو تغير في اللون، أو تغيرات حول الحلمة، أو إفرازات غير عادية لم تكن لديك من قبل، على الرغم من أن معظم سرطان الثدي يحدث عند النساء، إلا أنه يمكن أن يصاب به الرجال أيضًا.

السعال المزمن

السعال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين، وخاصة السعال الجاف، يمكن أن يكون علامة على سرطان الرئة.

الصداع المزمن

الصداع الذي يستمر لأكثر من أسبوعين ولا يستجيب للأدوية المعتادة يمكن أن يكون سببه ورم في المخ.

صعوبة في البلع

إذا شعرت وكأن الطعام يعلق في حلقك أو كنت تواجه صعوبة في البلع لأكثر من أسبوعين، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الحلق أو الرئة أو المعدة.

الكدمات المفرطة

من الطبيعي أن تكون هناك كدمة على الساق نتيجة الاصطدام بطاولة القهوة، لكن ظهور الكثير من الكدمات فجأة في أماكن غير عادية لم تتعرض للاصطدام يمكن أن يشير إلى الإصابة بسرطانات الدم المختلفة.

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الحمى أو الالتهابات المتكررة

يمكن أن يشير ارتفاع الحمى مرارًا وتكرارًا، أو الانتقال من عدوى إلى أخرى، إلى وجود جهاز مناعي أصبح أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم.

التغييرات الشفوية

يمكن أن تشير القروح أو الآفات المستمرة أو المناطق المؤلمة في الفم، خاصة عند الأشخاص الذين يدخنون إلى الإصابة بسرطانات الفم المختلفة.

الألم الذي يدوم

يجب تقييم الألم المستمر في أي مكان في جسمك والذي ليس له سبب واضح ولا يستجيب للعلاجات القياسية.

التعب المستمر

يمكن أن يكون التغيير المفاجئ والدائم في مستوى الطاقة لديك، بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه، علامة على الإصابة بسرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية.

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نزيف ما بعد انقطاع الطمث

هناك عدد من الأسباب لذلك، ولكن إذا استمر الأمر، فقد يرغب طبيبك في التحقق من سرطان عنق الرحم أو الرحم.

آلام في المعدة أو غثيان

يمكن أن يكون الانزعاج غير المعتاد الذي يستمر لأكثر من أسبوعين علامة تحذيرية لسرطان الكبد أو البنكرياس أو سرطانات الجهاز الهضمي المختلفة.

فقدان الوزن غير المبرر

الوزن يتقلب، لكن فقدان الوزن عندما لا تتبعين حمية مثلاً، أو ليس لديك فقدان شهية، يمكن أن يشير إلى العديد من أنواع السرطان.

ظهور كتل غير عادية في الجسم

يجب تقييم أي كتلة جديدة لا تختفي، وغالبًا ما تتورم العقد الليمفاوية عندما تصاب بنزلة برد، ولكن إذا استمر التورم بعد شفاءك، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.

المصدر: ucsfhealth.org

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