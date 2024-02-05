شكرا لقرائتكم خبر عن القلى التقليدى أم القلاية الهوائية.. أيهما أفضل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلف الكثيرون فى كيفية قلى الطعام، فهناك من يفضل القلاية الهوائية وآخرون يفضلون القلي التقليدي، فى هذا التقرير نتعرف على أيهمها أكثر صحة، وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots . فوائد القلي بالقلاية الهوائية -محتوى قليل الدهون

القلاية الهوائية تستخدم كمية قليلة من الزيت، مما يؤدي إلى انخفاض محتوى الدهون مقارنة بالقلي التقليدي.

- تكوين أقل لمادة الأكريلاميد يمكن أن يؤدي القلي التقليدي في درجات حرارة عالية إلى تكوين مادة الأكريلاميد، وهو مركب ضار بالصحة، بينما يمكن أن يساعد القلي بالقلاية الهوائية في درجات حرارة منخفضة في تقليل تكوين مادة الأكريلاميد. - توفير الوقت تقوم القلاية الهوائية عادةً بطهي الطعام بشكل أسرع من الطرق التقليدية، مما يجعلها خيارًا فعالاً للوقت للأفراد المشغولين. - متعددة الوظائف تأتي العديد من القلايات الهوائية بوظائف إضافية مثل الخبز والشوي والتحميص، مما يجعلها أجهزة متعددة الاستخدامات في المطبخ. -سهلة الاستخدام القلاية الهوائية سهلة الاستخدام بشكل عام، مع وجود عناصر تحكم بسيطة والحد الأدنى من الإعداد المطلوب. ما هي سلبيات القلاية الهوائية ​- باهظة الثمن يمكن أن تكون القلاية الهوائية باهظة الثمن نسبيًا مقارنة بأجهزة المطبخ الأخرى، مما قد يمثل عائقًا لبعض المستهلكين. - سعة محدودة حجم الصينية في المقلاة الهوائية يحد من كمية الطعام التي يمكن طهيها مرة واحدة. ما هي إيجابيات القلي التقليدي -قوام مقرمش: يخلق القلي طبقة خارجية مقرمشة على الطعام مثل الدجاج المقلي والبطاطس المقلية . - يعزز النكهة يمكن أن يعزز القلي النكهات الطبيعية للطعام ويخلق مذاقًا مميزًا يجده الكثير من الناس جذابًا. -الطبخ السريع يعتبر القلي عمومًا طريقة طهي سريعة، مما يجعله مناسبًا لإعداد وجبات الطعام في فترة زمنية قصيرة. تعدد الاستخدامات يمكن استخدام القلي لمجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الخضروات واللحوم والمأكولات البحرية وحتى الحلويات. ما هي سلبيات القلي التقليدي -عالي السعرات الحراريةتناول الأطعمة المقلية بانتظام يمكن أن يساهم في تناول سعرات حرارية عالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. - يزيد من تناول الدهون القلي يزيد من محتوى الدهون في الطعام، وخاصة الدهون المشبعة والمتحولة. يرتبط الاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسمنة. - تكوين مادة الأكريلاميد يمكن أن يؤدي القلي في درجات حرارة عالية إلى تكوين مادة الأكريلاميد، وهو مركب ضار محتمل يتشكل عند طهي بعض الأطعمة على حرارة عالية. ويرتبط مادة الأكريلاميد بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.