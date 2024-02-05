شكرا لقرائتكم خبر عن احذري عدوى طفلك بالميكروب السبحى.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الميكروب السبحي أو البكتيريا العقدية، تعد من الأمراض التي يصاب بها الأطفال، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي ما يخص هذا المرض.

وفي تصريح خاص للدكتور مدحت أحمد الزيات استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، أوضح أن البكتيريا العقدية أو الميكروب السبحي يعد نوعًا من البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي على الجلد والحلق.

وقدم استشاري طب الأطفال، الأعراض الخاصة بالميكروب السبحي، ومنها التهاب الحلق الذي يظهر عند فتح فم الطفل، ويكون مائل للإحمرار، بالإضافة إلي ارتفاع حرارة الطفل وتصل إلى 39 درجة أو أكثر في بعض الأحيان، ويصاحب هذه الأعراض ألم شديد في المعدة ويصاحبة الغثيان والقيء، ويشعر الطفل أيضًا بالصداع الشديد.

وأضاف استشاري طب الأطفال، أن الطفل يتعرض أيضا للطفح الجلدي،وشعور الطفل بالتعب والإرهاق والإجهاد، وعدم قدرته علي ممارسة يومه بالنشاط والحيوية.

وأكد أن تشخيص ميكروب السبحي يتم من خلال تاريخ ظهور الأعراض، وخضوع الطفل لبعض الفحوصات التي تساعد علي التشخيص، ومنها أخذ مسحة من الحلق لتحديد نوع البكتيريا، وأيضًا تحليل صورة دم كاملة "cbc" للتحقيق والتعرف إذا يعاني الطفل من أي مضاعفات صحية.

وحث علي ضرورة عزل الطفل في حالة التأكد من إصابته بميكروب السبحي، لأنه من الأمراض المعدية عن طريق الرزاز المحمل بالفيروس، أي العطس أو الكحة،ولذا يجب عزل الطفل حتي تخفي الأعراض.

ويعتمد العلاج علي المضادات الحيوية التي تساعد في القضاء علي البكتيريا المسببة بالعدوي، وخافض حرارة، وراحة الطفل، والإكثار من السوائل الدافئة للطفل.