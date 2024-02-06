شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وأغذية وتمارين للتخلص من دهون الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون الساقين عند السيدات مشكلة تعاني منها الكثير منهن، فوفقًا لتقرير نشر في موقع وومنز هيلث المعنى بصحة المرأة، فإن السيدات أكثر عرضة لتكون الدهون في ساقيهن بشكل كبير.

ويتطلب التخلص من دهون الساق الكثير من الجهد وتعديل نظام غذائي ورياضي وحياتي كامل وذلك للاستمتاع بقوام صحي لأن كثرة الدهون في الساقين تعرقل الحركة وتشعر بالجهد السريع والثقل فيها، وتجعلهن غير قادرات على بذل الجهد والمهام اليومية

في البداية يمكن لهذا النظام الغذائي أن يساعد في تلك الحالة:

-البروتين: تناول العدس الذي يحتوي على البروتين فضلاً عن الزبادي اليوناني والبيض والديك الرومي وصدور الدجاج والجبن مفيد بشدة في تلك الحالة.

-الألياف مهمة جدًا لصحة المرأة مثل الكمثرى والتوت والأفوكادو والخضراوات الورقية

على المرأة أن تنتبه لنسبة الملح التي تدخل جسمها لأنها تساعد على حبس المياه والانتفاخ في الوركين والفخذين والساقين بشكل عام كما أنها تضر بالكليتين لذلك لابد من تقليل نسب الملح في الطعام كليًا.

-الحبوب الكاملة مصدر جيد جدا وممتاز للألياف والشعور بالإمتلاء كما أنها تحتوي على الحديد ومضادات الأكسدة والمغثيات النباتيه وحمض الفوليك

- الإهتمام بممارسة التمرينات الرياضية التي تستهدف الساقين منها رياضة المشي لأكثر من نصف ساعة يوميا

- رياضة ركوب العجل وكذلك رياضة الجري لنصف ساعة

- رياضة المقاومة وتلك التمارين التي تساعد على قوة التحمل والتخلص من الدهون

- رياضة الكارديو التي تخلص من الدهون في وقت قليل وسريع وتستهدف دهون الساقين

- الالتزام بهذا النظام الحياتي الرياضي الغذائي المتكامل يساعد بشدة على التخلص من تلك الدهون المتكتلة والسمنة الموضعية الصعبة فى وقت قصير.