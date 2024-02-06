شكرا لقرائتكم خبر عن البرغل أكله شتوية بامتياز تمدك بكل ما يحتاجه الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البرغل أحد أهم الوجبات الخفيفة الصحية التي تفيد من يتناولها، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والصحية وتعد أحد أهم أنواع الحبوب الصحية على الإطلاق، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع women health الطبي.

وأكد التقرير أنه إذا ادخلنا البرغل في أي وجبة من الوجبات سواء كانت مسلوقة أو شوربة أو من خلال وضعه على السلطة فهو يعد من البروتين النباتي الصحي والمفيد، حيث يحتوي على الحديد ويقاوم مشاكل الأنيميا ومشكلات فقر الدم كما يمكن استخدامه في الحساء كوجبة شتوية سهلة تعمل على التدفئة والشبع خاصة في الليل.

وأضاف التقرير أن البرغل يحتوي على 188 سعرًا حراريًا لكل كوب كذلك يحتوي على 8 جرامات من الدهون الصحية والمفيدة، فضلا على 14 جرام كربوهيدرات صحية، كما يحتوي على بعض من الصوديوم والالياف والبروتين، وهي مكونات صحية وغاية في الفائدة

فيما أكدت الدكتوره صفاء توفيق استشاري التغذية العلاجية بمعهد التغذية، أن البرغل أحد أهم أنواع الحبوب التى تحتوى على البروتين النباتي الصحي الذي يمد الجسم بالبروتين المعزز للعضلات والأعصاب كما أنه يعمل على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة جيده يساعد أولئك الذين يلتزمون بأنظمة غذائيه صحية تهدف لتثبيت الوزن أو إنقاصه.

كذلك يحتوي البرغل على الألياف المشبعة والهامة تلك التي تملأ المعدة وتكون صعبة في الهضم وبطيئة، وهى ميزة جيدة مما يشعر الشخص بالإمتلاء لأطول فترة ممكنة كما أنها تساعد الجهاز الهضمي للحد من المشاكل الاخراجية لأنها تعزز من التمثيل الغذائي الجيد فتجعل الإخراج سهلا ولا يعاني الشخص خلالها من الإمساك الذى يشتهر الاصابة به خلال فصل الشتاء، بسبب قلة تناول المياه،واذا تناولناه في شكل الشوربة ساعد ذلك على إضافة المزيد من الفائدة والترطيب للجسم