حقن الساكسندا: كل ما يجب أن تعرفيه عنها

بيروت - نادين محمد - ساكسيندا (ليراجلوتايد) هو دواء ذو علامة تجارية يوصف لفقدان الوزن وإدارة الوزن على المدى الطويل، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية. كما هو الحال مع الأدوية الأخرى، يمكن أن تسبب الساكسيندا آثارًا جانبية، مثل الغثيان والقيء والإسهال.



ما هي أبرز الآثار السلبية؟



تحذير على العلبة: خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

حقن الساكسيندا لديها تحذير على العلبة لخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. هذا تحذير خطير من إدارة الغذاء والدواء. هذا الدواء مصنوع من الليراجلوتايد. في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، تسبب الليراجلوتيد في الإصابة بأنواع معينة من سرطان الغدة الدرقية. ومع ذلك، فمن غير المعروف ما إذا كانت هذه الابر للتخسيس يمكن أن يكون له نفس التأثير على البشر.



الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لـ Saxenda

يمكن أن يسبب ساكسيندا آثارًا جانبية معينة، بعضها أكثر شيوعًا من غيرها. قد تكون هذه الآثار الجانبية مؤقتة، وتستمر من بضعة أيام إلى أسابيع. ومع ذلك، إذا استمرت الآثار الجانبية لفترة أطول من ذلك، أو أزعجتك، أو أصبحت شديدة، فتأكدي من التحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

هذه مجرد أمثلة قليلة من الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها الأشخاص الذين تناولوا ساكسيندا في التجارب السريرية:

آثار جانبية خفيفة للساكسيندا

يمكن أن تحدث آثارًا جانبية خفيفة مع استخدام ساكسيندا. لا تتضمن هذه القائمة جميع الآثار الجانبية الخفيفة المحتملة للدواء. تشمل الآثار الجانبية الخفيفة التي تم الإبلاغ عنها مع ساكسيندا ما يلي:

وجع بطن

الانتفاخ

دوخة

تعب

صداع

عسر الهضم

التهاب المعدة والأمعاء (التهاب المعدة والأمعاء)

رد فعل موقع الحقن

رد فعل تحسسي خفيف

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صورة من Freepik

قد تكون هذه الآثار الجانبية مؤقتة، وتستمر من بضعة أيام إلى أسابيع. ومع ذلك، إذا استمرت الآثار الجانبية لفترة أطول من ذلك، أو أزعجتك، أو أصبحت شديدة، فتأكدي من التحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

الآثار الجانبية الخطيرة للساكسندا

قد يسبب ساكسندا آثارًا جانبية خطيرة. إذا ظهرت عليك آثار جانبية خطيرة أثناء تناول ساكسيندا، اتصلي بطبيبك على الفور.



الآثار الجانبية الخطيرة التي تم الإبلاغ عنها

أعراضها تشمل:

مشاكل في المرارة، بما في ذلك حصوات المرارة. يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

آلام في البطن، والتي يمكن أن تكون شديدة

إسهال

براز شاحب اللون

حمى

غثيان

قيء

يرقان

زيادة معدل ضربات القلب. يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

خفقان القلب

ألم صدر

التهاب البنكرياس. يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

ألم مفاجئ في الجزء العلوي من البطن، والذي قد ينتشر إلى الظهر

ألم حارق ومستمر وشديد في البطن

قيء

أفكار أو سلوكيات انتحارية. يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

اكتئاب جديد أو متفاقم

أفكار حول إيذاء نفسك أو إنهاء حياتك

تغيرات في المزاج أو السلوك

فشل كلوي.

انخفاض سكر الدم.

فشل كلوي

يمكن أن يسبب ساكسيندا فشلًا كلويًا، حتى عند الأشخاص الذين ليس لديهم أي تاريخ لمشاكل في الكلى. في أغلب الأحيان، يكون هذا التأثير الجانبي ناتجًا عن الجفاف بسبب الغثيان أو القيء أو الإسهال. في بعض الحالات، حدثت هذه التأثيرات عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية أخرى تؤثر على وظائف الكلى، مثل أدفيل (إيبوبروفين).

صورة من Freepik

يمكن أن تشمل أعراض الفشل الكلوي ما يلي:

تغيرات في كمية البول التي تنتجيه

ارتباك

غثيان

تورم في القدمين أو الكاحلين

انخفاض سكر الدم

قد يسبب ساكسندا انخفاض نسبة السكر في الدم (وتسمى أيضًا نقص السكر في الدم) لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج مرض السكري من النوع 2. على وجه التحديد، يكون هذا التأثير الجانبي ممكنًا إذا كنت تستخدمين الأنسولين، مثل Lantus (الأنسولين جلارجين)، أو دواء ينتج الأنسولين، مثل Glucotrol XL (glipizide).

تشمل أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي:

الدوخة أو الارتباك

جوع

الارتباك أو التهيج

الارتعاش

التعرق

أسئلة نموذجية حول الآثار الجانبية لساكسندا

هل تسبب الساكسيندا تساقط الشعر؟

لا، لا يجب أن تعاني من تساقط الشعر كأثر جانبي لدواء ساكسيندا. ولم يتم الإبلاغ عنه في التجارب السريرية للدواء. ومع ذلك، من الممكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تساقط الشعر. يكون هذا أكثر احتمالاً إذا فقدت الوزن بسرعة أو إذا كان نظامك الغذائي لا يوفر ما يكفي من العناصر الغذائية.

هل سأعاني من آثار جانبية معينة بعد إيقاف ساكسيندا؟

قد تواجهين بعض الآثار الجانبية الخفيفة بعد التوقف عن تناول ساكسيندا. يعمل هذا الدواء عن طريق الحد من مدى شعورك بالجوع. عند التوقف عن تناول الدواء، قد تلاحظين زيادة في الشهية. وهذا بدوره قد يسبب عسر الهضم وزيادة الوزن.

قبل أن تتوقفي عن تناول ساكسيندا، تحدثي مع طبيبك. يمكنه تقديم المشورة بشأن ما يمكن توقعه وكيفية تقليل مخاطر الآثار الجانبية.

ما المدة التي تستمر فيها الآثار الجانبية لساكسندا عادةً؟

في معظم الحالات، تكون الآثار الجانبية لساكسندا خفيفة ومؤقتة، وتستمر لبضعة أيام أو أسابيع. تميل الآثار الجانبية الشائعة، مثل الغثيان، إلى التحسن بمرور الوقت. وهي لا تؤدي عادة إلى توقف الأشخاص عن تناول ساكسيندا. إذا كنت تعانين من آثار جانبية مستمرة أو متفاقمة، اتصلي بطبيبك.

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