كيف يمكن حل مشكلة الأكتاف العريضة؟

بيروت - نادين محمد - تمتلك العديد من النساء أكتافاً عريضة نتيجة تراكم الدهون في هذه المنطقة، الأمر الذي يسبب لهن الكثير من الانزعاج لحجمها غير المتناسق مع بقية الجسم. هل من حل لمشكلة الأكتاف العريضة؟

تابعي سيدتي قراءة هذا المقال، لتتعرفي إلى الإجابة، ولكن في البداية إليك الأسباب التي تساهم في تراكم الدهون في منطقة الأكتاف.

أسباب الأكتاف العريضة

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تساهم معرفة أسباب كبر وتضخم الكتفين في علاج هذه المشكلة والتي تعود إلى :

أسباب وراثية، إذ تعد من أهم العوامل المؤدية إلى الأكتاف العريضة، حيث تنتقل من الآباء إلى الأبناء وتسبب الشكل العريض للأكتاف والجسم.

من العوامل التي تتسبب في زيادة حجم الأكتاف الزيادة الملحوظة في الوزن نتيجة تناول الطعام غير الصحي، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في مختلف مناطق الجسم، من بينها منطقتي الكتفين والذراعين.

بعض التمارين الرياضية تساهم إلى حدٍّ كبير في مظهر الأكتاف العريضة، خاصة منها تلك التي يتم التركيز فيها على الجزء العلوي من الجسم، مثل رفع الأثقال والسباحة.

مع التقدم في السن، تعاني بعض النساء من اضطرابات في الغدد وفي مستوى هرمونات الجسم، بحيث تزداد معدلات هرمون الذكورة عن نسبها الطبيعية، ما يؤدي إلى اكتساب تغيرات في بنية الجسم، أحدها الأكتاف العريضة.

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رجيم الأكتاف العريضة

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في الواقع، وبحسب الأطباء، لا يمكن تنحيف منطقة من الجسم دون أخرى، خلافاً لما يتردد ويشاع عن أنواع من الرجيم قادرة على فعل هذه الخرافة، إذ، لا بد من ممارسة بعض التمارين الرياضية الخاصة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، طويل الأمد، يرتكز على أطعمة منخفضة السعرات الحرارية بهدف إنقاص وزن الجسم بشكل عام، ويتضمن:

وجبات تحتوي على مصادر البروتين، كالبيض، الأسماك، البقوليات، اللحوم، الدواجن ومنتجات الألبان. فالبروتين من المصادر الغذائية التي تكبح الشهية وتساهم في بناء العضلات، ما يؤدي إلى زيادة حرق الدهون والتخلص من سمنة الأكتاف.

الإكثار من تناول الخضراوات التي تحتوي على نسب عالية من الماء والدهون الصحية الموجودة، مثل الأفوكادو.

تضمين الوجبات الأطعمة التي تحتوي على الألياف، لأنها تستغرق وقتاً لهضمها، ما يمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة. لذا، ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحويها، كالحبوب الكاملة، الفواكه، الخضراوات، البقوليات، المكسرات والبذور.

تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة الغنية بالصوديوم والسكر المكرر.

الامتناع عن تناول الكربوهيدرات المكررة الموجودة بكثرة في المعكرونة، الأرز الأبيض والخبز الأبيض التي تمتاز بغناها بـالسعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه، بافتقارها للألياف الغذائية، الفيتناميات والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة بمستوى السكر في الدم وزيادة الشعور بالجوع.

الإكثار من تناول الماء خلال اليوم، بالمقابل، الامتناع عن تناول العصائر المحلاة والمشروبات الغازية.

تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، تجنباً للشعور بالجوع على أن تكون صحية، كالخضراوات الطازجة.

تناول الوجبات اليومية على هيئة حصص صغيرة مقسمة إلى 5 أو6 وجبات صغيرة موزعة على ساعات اليوم، تجنباً للشعور بالجوع.

إستخدام أطباق صغيرة، ما يساعد على تقليل حجم حصة الطعام المتناولة.

تمارين رياضية للتخلص من الأكتاف العريضة

التمارين الرياضية جزء أساسي لحل مشكلة الأكتاف العريضة، على أن تتم المواظبة عليها يومياً لمدة وجيزة لا تتعدى 5 إلى 10 دقائق، وهذه التمارين هي:

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تمرين الكرة

يتم في هذا التمرين تركيز الجزء العلوي من الجسم، أي الرأس، الأكتاف وأعلى الظهر على الكرة المطاطية؛ بحيث يكون الجسم موازياً للأرض، أما القدمان فتكونان ثابتان على الأرض، بحيث تتخذ الركبتان شكل زاوية قائمة، مع الحرص على توجيه النظر نحو الأعلى.

يتم شد الذراعين ورفعهما إلى الأعلى بشكل عامودي، مع الإمساك بكرة أخرى بكلتا اليدين.

تمرر الكرة إلى اليد اليمنى، ثم تخفض الذراع اليمنى إلى الأسفل حتى تصبح على خط أفقي واحد مع الأكتاف.

يعاد رفع الذراع اليمنى بشكل عامودي، وتمرر الكرة إلى اليد اليسرى، وتخفضه بشكل أفقي على امتداد الأكتاف.

يكرر التمرين من 10 إلى 15 مرة.

تمرين البطة

يتم الاستلقاء على الأرض مع ثني الركبتين بزاوية مفتوحة.

يتم تثبيت القدمين على الأرض، ورفع الجزء العلوي من الجسم قليلاً عن الأرض.

يمسك بكرة متوسطة الحجم بكلتا اليدين، وتثبت عند أعلى منطقة الصدر.

يرفع الجزء العلوي من الجسم عن الأرض بشكل عامودي، بحيث يرتكز الجسم على منطقة المؤخرة، مع تحريك الذراعين نحو الخلف وتوجيه الكرة إلى خلف منطقة الرأس.

تتم إعادة التمرين 12 إلى 15 مرة.

تمرين الحائط

يتم الوقوف بشكل مستقيم والاتكاء على الحائط.

يتم إبعاد القدمين قليلاً عن بعضهما البعض، ثم المباشرة بضغط الذراعين باتجاه الحائط من الخلف مع الحفاظ على المرفقين بزاوية مستقيمة.

يكرر هذا التمرين لمرات عدة.



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