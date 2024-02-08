شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائي لمرضى التهاب الغدد العرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التهاب الغدد العرقية المتقيح هو حالة جلدية مزمنة تصيب البعض ولها الكثير من الأعراض، ومنها الحكة والألم المزمن، ونتوءات حمراء فى الجلد، وخراريج فى بعض الحالات، ولكن لا شك ان النظام الغذائي يعمل على السيطرة على حالة الالتهاب وتقليل الأعراض الحادة لهذا المرض، هذا ما أكده تقرير نشر في موقعevery day health المعني بالصحة العامة.

تابع التقريرأن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد على زيادة حدة الالتهابات وقلة القدرة على الالتئام في الجسم، ولكن البعض الآخر يساعد على تقليل حدة الالتهابات وتقليل الأعراض للمشكلات الجلدية التي منها التهاب الغدد العرقي.

في أول الأطعمة التي يجب إزالتها من النظام الغذائي للمريض هي الأطعمة المصنعة أو المعالجة، لأنها بالطبع تساعد على زيادة حدة الالتهابات في الجسم.

ونصح التقرير أيضا بضرورة الاهتمام بإدخال الألياف في النظام الغذائي وذلك لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كذلك تشعر الشخص بالامتلاء وتحد من إرتفاع نسب السكر في الدم وتحسن من وظائف المعدة والجهاز الهضمي وتمنع الالتهابات.

لابد أيضا من الامتناع عن السكريات والكربوهيدرات الزائدة فالامتناع عن الحلويات يعزز من ضبط نسب السكر في الدم ويحد من نوبات التهاب الغدد العرقية المتقيح.

الإهتمام بالطعام الغني بالأوميجا مثل الأسماك خاصة سمك السلمون وسمك التونة تلك الأسماك الدهنية الصحية التي تساعد على تعزيز الصحة وتقليل حدة الالتهابات وزيادة القدرة على الالتئام.

يفضل تقليل تناول الأطعمة مثل الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطس لأنها قد تزيد من حدة الالتهاب في الجسم لهؤلاء المرضى، ولابد من الإبتعاد عن المكملات الغذائية دون وصفة طبية فلابد من أن يصف الطبيب لك مكملات تناسب صحتك وحالتك.