شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات على الجلد تشير إلى مشكلات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع Medical Express، إن هناك 3 علامات على الجلد يمكن أن تشير إلى مشكلات صحية خطيرة، حيث يحذر طبيب الأمراض الجلدية من هذه العلامات، ويمكن لكل جزء من جسمك أن يحمل أدلة مهمة حول صحتك، بما في ذلك بشرتك .

غالبًا ما يكون خبراء الجلد قادرين على اكتشاف العلامات الواضحة للحالات المزمنة بمجرد إلقاء نظرة سريعة على بشرتك، يمكن أن يكشف ملمس بشرتك ولونها الكثير عن صحتك، أوضحها الدكتور جيريمي براور، جراح الأمراض الجلدية المقيم في نيويورك، كالتالى:

إحمرار الجلد..

اعتمادًا على نمطه وتوزيعه، يمكن أن يكون الاحمرار علامة حمراء على الإصابة بتهيج الجلد، أو رد الفعل التحسسي.

وأوضح، أن النقاط الحمراء أو الأرجوانية الصغيرة التي لا تتلاشى عند الضغط عليها قد تشير إلى أنك تفتقر إلى الفيتامينات أو تعاني من مشاكل صحية أكثر خطورة.

علاوة على ذلك، قد تكون البقع الحمراء المتقشرة علامة على الإصابة بسرطان الجلد، بينما يحدث الطفح الجلدي الأحمر على خديك غالبًا مع مرض الذئبة .

تغيير اللون..

وتأتي هذه العلامة بعدة ألوان، ويشير كل لون منها إلى سبب محدد، وفقًا للدكتور براور، يشير اللون الأحمر إلى الالتهاب، ويشير اللون البني إلى تغيرات التصبغ والأزرق علامة على مشاكل في الأوعية الدموية.

قد يكون ظهور بقع وردية وصفراء على ساقيك، والمعروف أيضًا باسم Necrobiosis lipoidica، إشارة إلى أنك بحاجة إلى إجراء فحص لمرض السكري، ومع ذلك، يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل الغدة الدرقية أو الأمراض الالتهابية مثل مرض كرون والتهاب المفاصل الروماتويدي، وفقًا للدكتور براور.

سمك الجلد..

قد تكون سماكة الجلد أو تضخمه علامة تحذيرية أخرى لمرض السكري، غالبًا ما يكون هذا العلم الأحمر مرئيًا على أصابعك ويديك وقدميك، وقد يدل على على ضعف الشعور.