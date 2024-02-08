شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الغدة الدرقية على الجلد؟ نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تلعب الغدة الدرقية دورًا مهمًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، إلا أن خلل هرمون الغدة الدرقية يؤثر تقريبًا على كل نظام في الجسم، وفقًا لتقرير موقع هيلث سايت، فإن هرمون الغدة الدرقية مسئول عن صحة الجلد بدءًا من نمو الجلد إلى نمو الشعر، في الحالات التي تكون فيها الغدة الدرقية مفرطة النشاط أو غير نشطة، فإنها تسبب تغيرات في الجلد يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل.



قصور الغدة الدرقية قصور الغدة الدرقية يحدث ذلك عندما يكون هناك عدم كفاية الدورة الدموية لهرمون الغدة الدرقية في الجسم، يسبب المشاكل الجلدية التالية :

ـ شحوب الجلد يصبح رقيقًا ومتجعدًا.

ـ يصبح الجلد أكثر برودة بسبب تضييق الأوعية الدموية.

ـ جفاف الجلد الشديد الذي قد يتسبب في أن يصبح الجلد في راحتي اليدين والقدمين سميكًا وحتى يتسبب في ظهور تشققات.

- تغير لون الجلد إلى اللون الأصفر.

ـ جفاف الشعر مع معدل نمو بطيء بسبب انخفاض الدهون.

ـ أظافر رقيقة وهشة.

ـ تباطؤ التئام الجروح.

ـ قلة التعرق.

تغير في نسيج الجلد.



فرط نشاط الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية يحدث ذلك عندما يكون هناك فائض في إنتاج الغدة الدرقية في النظام يؤدي إلى:

ترقق الجلد: يبدو الجلد ناعمًا وناعمًا ورقيقًا ودافئًا ورطبًا، يمكن أن يسبب أيضًا احمرار الوجه والمرفقين وحتى راحة اليد.

ثعلبة أو تساقط الشعر.

تتميز الأظافر بشكل مقعر وتبدو مرتفعة عن قاعدة الظفر.

أوعية شعرية مرئية تحت الجلد.

التعرق الزائد.

سماكة الجلد بسبب مرض جريفز.

ظهور عقيدات حمراء أو بنية على مناطق الساق والقدمين والساق.

الشيب المبكر للشعر.

فرط التصبغ





كيف يجب أن تعتني بالبشرة؟الحل الوحيد الصحيح والأفضل لتقليل وعلاج الأمراض الجلدية هو الحصول على العلاج المناسب للغدة الدرقية، وهذا ينطوي على التشخيص الصحيح للمرض، وتناول الأدوية بانتظام، وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة."

اعتمادًا على المشكلات التي تواجهها - وبمجرد بدء تناول أدوية الغدة الدرقية - سيبدأ طبيب الأمراض الجلدية في العلاج، بعض الطرق الشائعة المستخدمة لعلاج مشاكل جلد الغدة الدرقية هي:

العلاجات الموضعية مثل حمض الكوجيك والهيدروكينون، والتي تعمل على تهدئة الجلد وتقليل الالتهاب وفرط التصبغ.

تُستخدم إجراءات مثل التقشير الكيميائي وتقشير الجلد والعلاج بالليزر لتحسين مظهر الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين.

الحماية من الشمس ضرورية لمكافحة جميع مشاكل البشرة، من خلال استخدام واقي من الشمس بمعامل حماية SPF 30+++ أو أكثر.



نصائح صحية لمرضى الغدة الدرقية نصائح صحية لمرضى الغدة الدرقية ـ ترطيب الجلد باستخدام الكريمات السميكة مثل الجليسرين يساعد على التخلص من الجفاف والتقشر، وتجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول قدر الإمكان.

ـ تأكد من شرب الكثير من الماء والتقليل من الكافيين.

ـ التدخين يسبب ضرراً للبشرة، لذا ابتعد عن التدخين.

ـ الحمامات الساخنة والاستحمام يمكن أن تزيد من جفاف الجلد، لذا استخدم الماء البارد إلى الدافئ للاستحمام، وجفف الجلد بالتربيت بدلًا من فركه، ثم استخدمي المرطب.

ـ تأكد من جفاف يديك وقدميك قبل ارتداء القفازات والجوارب والأحذية.

ـ تحدث مع طبيبك حول علاجات الشعر وفروة الرأس، ضع في اعتبارك أن البيوتين وفيتامينات ب وما إلى ذلك يمكن أن تفسد نتائج اختبار الغدة الدرقية.