شكرا لقرائتكم خبر عن قوي مناعتك بالزبيب.. اعرف أبرز الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفواكه المجففة والمكسرات من الوجبات الخفيفة والصحية، ومن أبرزها الزبيب الذي يقدم الكثير من الفوائد على الصحة العامة، كما يمكنك تناولها في أي وقت، فهي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، ولها العديد من الفوائد الصحية، وتعد أحد هذه الفواكه الجافة هي الزبيب، الذي يعمل على تحسين عملية الهضم إلى إدارة مستويات ضغط الدم ومنحك نفسًا منتعشًا، وذلك وفقا لموقع healthshots. ما هي فوائد الزبيب ​-التخلص من الحموضةإذا كنت تعاني من مشاكل الحموضة، فيجب عليك تناول الزبيب لنظامك الغذائي. -يحسن الرؤيةمليئة بفيتامين C والمغذيات النباتية البوليفينولية ومضادات الأكسدة، ولذا فهو مفيد لعينيك. يساعد على تحسين نظرك. -مفيد للأسنان واللثةيساعد تناوله على علاج تورم الأسنان واللثة، وذلك بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات. -يقلل فرص الإصابة بالسرطانيحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي تقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان. -يعالج ارتفاع ضغط الدمتناوله وإدراجه في نظامك الغذائي يساعد على تقليل مستوى الكولسترول السيء في الجسم، والذي بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. -يعالج السعال الجاففهو لا يساعد في التخلص من السعال الجاف فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل التهيج وتهدئة الحلق. - يخفف الصداعإذا كنت تعاني من الصداع المستمر، عليك أن تحاول تناول الزبيب. - يتحكم في رائحة الفم الكريهةقد يساعدك مضغ الزبيب على التخلص من رائحة الفم الكريهة .