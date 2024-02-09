منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر تفشي حمى الضنك عالميًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي حمى الضنك عالمياً.

وأفادت المنظمة في بيان اليوم، أن هذه التحذيرات تتطلب أقصى قدر من الاهتمام والاستجابة من جميع مستويات المنظمة لدعم البلدان في جميع أنحاء العالم للسيطرة على الأمراض المتفشية الحالية، من خلال إعداد العالم للاستجابة للتحديات القادمة ، حيث إن هناك 4 مليارات شخص معرضين لخطر الإصابة بفيروس حمى الضنك.

وأضافت ، أنها تكثف حاليًا دعم البلدان لتنفيذ التدخلات متعددة القطاعات ذات الأولوية لمكافحة انتشار حمى الضنك ، مثل تعزيز المراقبة والتأهب وتقييم المخاطر والوضع الوبائي والتدريب على الإدارة السريرية ، ومكافحة ناقلات المرض ( البعوض ).

الجدير بالذكر أن البعوض يعد الناقل لهذا المرض وغيره من الأمراض، ويساعد في توسع نطاق انتشاره في العديد من البلدان ، في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الجنوبية وأجزاء من أفريقيا بسبب التغيرات المناخية.