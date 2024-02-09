شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي يوضح حقيقة العلاج بالصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج بالصدمة يعد نوعًا من أنواع العلاجات في الطب النفسي، الذي أثبت فعاليته في التغلب على الاضطرابات النفسية كالفوبيا، وللتعرف أكثر عن هذا العلاج يوضح الدكتور محمد إبراهيم علي استشاري الطب النفسي في كلية طب قصر العيني عنه.

وأكد استشاري الطب النفسي، أن العلاج بالصدمة يعتمد على مواجهة الأشياء التي يشعر المريض بالخوف منها، فعند دفعه للمثيرات النفسية المؤدية للشعور بالتوتر الخوف والقلق فهذا يساعده في تجنب بعض الاضطرابات النفسية.

وأوضح أن العلاج بالصدمة أثبت فعاليته في علاج بعض الإضرابات النفسي المختلفة، والتي تؤثر على حياة المصاب، ومنها الفوبيا، والوسواس القهري، التوتر، والفصام، وكما أن له القدرة علي تخطي إضراب ما بعد الصدمة بشكل فعال.

فعند تعرض المريض للمؤثر الذي يشعر تجاهه بالخوف والقلق، فيظهر أمام الطبيب المعالج ردود فعله تجاه هذه المخاوف وكيف يمكنه تخطيها وتقومها، كما أنه يساعد المريض بالسيطرة وتخطي الخوف، ويساعده في إدارة القلق والتوتر، والتجاوب مع الحياة دون التعرض لأي مشاكل نفسية.

وأضاف استشاري الطب النفس، أن العلاج بالصدمة ثبت قدرة في تخطي العديد من الإضرابات النفسية السابق ذكرها، وجعل الشخص قادرًا علي الانخراط في حياته دون اضطرابات نفسية، وقد يحتاج المريض لعدة جلسات لكي يصبح شخص خالي من الإضطرابات نفسية، ويقوم المعالج بتحديد هذه الجلسات.