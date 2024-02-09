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عدن - ياسمين التهامي - ما الذي يفعله تناول زيت الزيتون على معدة فارغة في الصباح لصحتك؟

يوصف زيت الزيتون الذي يشار إليه أحيانا باسم الذهب السائل، بأنه ملك الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة.

وبعيدا عن كونه عنصرا أساسيا في حمية البحر الأبيض المتوسط، التي يوصي بها الخبراء للحفاظ على صحة جيدة، فإن الكثير من الدراسات وجدت قائمة طويلة من الفوائد الصحية لزيت الزيتون، لعل أكثرها شيوعا هو استخدامه كمليّن طبيعي. ويعد الإمساك، وهو حركات الأمعاء غير المتكررة أو غير المريحة، من بين أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعا، ووفقا لورقة بحثية نشرتها مؤسسة "كليفلاند كلينيك": "يحدث الإمساك لأن القولون (الأمعاء الغليظة) يمتص الكثير من الماء من الفضلات، وهذا يجففها، ما يجعل من الصعب دفعها خارج الجسم". ويمكن لزيت الزيتون أن يخفف هذه المشكلة، حيث تساعد الدهون على تهدئة الجزء الداخلي من أمعاء الشخص وتليين البراز من خلال مساعدته على امتصاص المزيد من الماء. وقد أظهرت الدراسات أيضا أن إضافة المزيد من زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي قد يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف، وهو السبب الرئيسي السابع للوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وقالت الدكتورة آن جولي تيسييه من جامعة هارفارد: "بعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تعبر حاجز الدم في الدماغ، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير مباشر على الدماغ. ومن الممكن أيضا أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر على صحة الدماغ من خلال الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية". وثبت أيضا، مرارا وتكرارا، أن زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - وخاصة أمراض القلب التاجية - وخطر الوفاة لأي سبب، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة القوية وخصائص مضادة للالتهاب تساعد على محاربة الالتهاب والتحكم في مستوى الكولسترول في الدم، فضلا عن أنه يساعد في منع تخثر الدم ويقلل من ارتفاع ضغط الدم. وأظهرت دراسات أخرى أن أكثر من نصف ملعقة كبيرة من الزيت يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض التنكس العصبي وأمراض الجهاز التنفسي. متى يجب أن أشرب زيت الزيتون؟ إن تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في الصباح الباكر على معدة فارغة مفيد بشكل خاص. ويؤدي القيام بذلك إلى السماح للزيت بتغليف المعدة للمساعدة في عملية الهضم، وطرد الفضلات وتنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية طوال اليوم، بالإضافة إلى الحصول على جرعة يومية من مضادات الأكسدة والبوليفينول. ما هو نوع زيت الزيتون الذي يجب استهلاكه؟ تستخدم بعض أنواع زيت الزيتون الحرارة لاستخراج أكبر قدر ممكن من السائل من الزيتون. ومع ذلك، يتم إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز باستخدام عملية العصر البارد ويترك غير مكرر، ما يسمح له بالاحتفاظ ببعض مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا. ويقترح الخبراء تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، لامتصاص أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.