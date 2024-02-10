فوائد النعناع الأخضر الصحية للمرأة

بيروت - نادين محمد - تعد أوراق النعناع الأخضر من أفضل الأعشاب الورقية ومن النباتات الشائعة التي تدخل في العديد من الأطعمة والمشروبات وذلك بفضل رائحته وطعمه المميزة. يحتوي النعناع على بعض الفوائد الصحية التي تساعد في شفاء العديد من الأمراض، وسوف نتطرق من خلال مقال اليوم إلى فوائد النعناع وإليكِ عزيزتي التفاصيل

الفوائد الصحية للنعناع

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التقليل من آلام الرضاعة الطبيعية

عادة ما تعاني الأمهات المرضعات من حلمات مؤلمة ومتشققة ، مما قد يجعل الرضاعة الطبيعية مؤلمة وصعبة أظهرت الدراسات أن وضع النعناع على الجلد يمكن أن يساعد في تخفيف الألم المصاحب للرضاعة الطبيعية .



مسكن لآلام البطن

يعمل النعناع كمسكن طبيعي لآلام البطن والمغص ومهدئ لعضلات الرحم خلال فترة الدورة الشهرية.



علاج الصداع

يساعد النعناع في علاج آلام الصداع الشديد ويخفف من نسبة السوائل المحتبسة بالجسم.

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الحفاظ على درجة حرارة الجسم

يحافظ النعناع على إبقاء الجسم بارداً ويحافظ على توازن حرارة الجسم أثناء الحمل وغيره.

التخلص من رائحة الفم

يساعد النعناع على التخلص من رائحة الفم الكريهة التي تنتج نتيجة التقيؤ والشعور بالغثيان لدى المرأة الحامل



علاج عسر الهضم

يحافظ على استرخاء عضلات المعدة ويعالج عسر الهضم ويحافظ على سلامة الجهاز الهضم عن طريق تسريع حركة الطعام عبر المعدة.

التخلص من التوتر والاكتئاب

يعالج التوتر والشعور بالتعب والإرهاق الذي تشعر به المرأة خلال فترة الحمل.

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غني بالمغذيات



على الرغم من عدم استهلاك النعناع بكميات كبيرة ، إلا أنه يحتوي على كمية لا بأس بها من العناصر الغذائية، فهو مصدرًا جيدًا لفيتامين أ ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو ضروري لصحة العين والرؤية الليلية. كما أنه مصدر قوي لمضادات الأكسدة ، التي تساعد في حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي

علاج اضطراب القولون العصبي

وهو اضطراب شائع في الجهاز الهضمي أظهرت العديد من الدراسات أن تناول كبسولات زيت النعناع يحسن أعراض مرضى القولون العصبي.

يحسن وظيفة الدماغ

بالإضافة إلى تناول النعناع ، هناك ادعاءات بأن استنشاق رائحة الزيوت الأساسية من النبات يمكن أن يوفر فوائد صحية ، بما في ذلك تحسين وظائف المخ و يحسن الذاكرة .



الحفاظ على صحة الجسم

النعناع من الأطعمة السهلة التي يمكن اضافته لنظامك الغذائي يمكنك بسهولة إضافة النعناع إلى السلطات الخضراء والحلويات والعصائر وحتى الماء و شاي النعناع طريقة شائعة أخرى لإدراجه في نظامك الغذائي.

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استخدامات متعددة للنعناع

تناول أوراق طازجة أو مجففة: تستخدم لعلاج رائحة الفم الكريهة.

تستخدم لعلاج رائحة الفم الكريهة. استنشاق الزيوت العطرية: قد يحسن وظائف المخ وأعراض البرد.

قد يحسن وظائف المخ وأعراض البرد. وضعه على الجلد: يستخدم لتقليل آلام الثدي من الرضاعة الطبيعية.

يستخدم لتقليل آلام الثدي من الرضاعة الطبيعية. تناول الكبسولات مع الطعام: قد يساعد في علاج القولون العصبي وعسر الهضم.

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