شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أنواع السرطانات انتشارًا بعد سن الـ60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدم العمر تزداد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، منها المزمنة، وأيضًا السرطان، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز أنواع السرطانات التى يصبح كبار السن عرضة للإصابة.

وحول ذلك صرح الدكتور مشيل مايكل استشاري الأورام في كلية طب المنيا، أن مرض السرطان يتطور ويصاب به الكثيرون بالرغم من اختلاف السن، مشيرًا إلى أن الإصابة بسرطان الثدي تعد من أنواع السرطان الأكثر شيوعًا بعد سن الـ60، والسبب العوامل الوراثية أي وجود المرض في العائلة، بالإضافة إلى وجود خلل في بعض الجينيات المسببة للإصابة، لافتًا إلى أن سرطان البروستاتا أيضًا يعد من أنواع السرطان التي يصاب بها الرجال نتيجة لحدوث تضخم في غدة البروستاتا.

وأضاف مايكل، أن الإصابة بسرطان القولون تزداد عند الأشخاص الذين يتبعون عادات غذائية خاطئة، كالإكثار من تناول الأطعمة السريعة، وعالية الدهون، ونجد أن الأشخاص بعد بلوغهم سن الـ60 يصبحون أكثر عرضة للإصابة.

كما أوضح أن الإصابة بسرطان الرئة تزداد نسب الإصابة بها بعد بلغوهم سن الـ65، ومن أكثر الأسباب المؤدية للإصابة به هي التدخين، والتعرض للأتربة، أو وجود عيب خلقي في الرئة سزيد من التعرض للإصابة.

وحث استشاري الأورام، علي ضرورة قيام الأشخاص بعد بلةغهم سن الستين لبعض الفحوصات الدورية، لأنها تساعد علي إكتشاف الإصابة في سن مبكر، ويحمي من التعرض للمضاعفات، ومن أهمها تحليل دلائل الأورام، وصورة الدم بشكل مستمر، وللنساء القيام بأشعة الميموجرام.