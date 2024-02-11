شكرا لقرائتكم خبر عن اهتم بصحة فمك تكسب صحتك.. نصائح مهمة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بصحة الفم من الأمور الغاية في الأهمية، فكلما تقدمنا في العمر زادت نسب تكسر الأسنان وتسوسها وآلامها الشديدة فضلاً عن فقدان الأسنان بشكل كامل.

وكبار السن بشكل خاص لهم طريقة في العناية بصحة أسنانهم لوقايتهم من الأمراض والمشكلات الصحية، لذا يقدم تقرير نشر في موقع myhealthfinder، مجموعة من النصائح لكبار السن بالاهتمام بسلامة أسنانهم وصحة الفم لديهم ومن بينهم

- لابد من تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل يومي دون إهمال، هذا الأمر نتيجة تراكم البكتيريا اللزجة على طبقة البلاك في الأسنان وهو ما قد يجعلها تذهب إلى الأمعاء محدثة أمراض ومشكلات بالأمعاء والفم مثل التسوس وأمراض اللثة والتهابها، فلابد من غسيل الأسنان بالفرشاة والخيط دون إفراط أو تفريط.

- اهتم بأية مشكلات تطرأ على الفم جديدة منها البقعة في الفم الجفاف الشديد، والصعوبات في المضغ أو البلع، تورم في اللسان، ومشكلات تتعلق بالتورم والالتهاب والآلام في الفم أو مشكلات في الأذن مرتبطة بالفم أيضًا ويجب حينها زيارة الطبيب لتشخيص المشكلة وعلاجها في الحال

- الزيارة الدورية لطبيب الأسنان أمر في غاية الأهمية يقي كبار السن من مشكلات الالتهابات في الفم والتي تزيد كلما تقدمنا في العمر.

- تزيد فرص جفاف الفم كلما تقدمنا في العمر خاصة لكبار السن لذلك يجب أن يبقي الإنسان فمه رطبا وشرب الكثير من المياه، وكلما عانى من مشكلة في جفاف الفم لابد وان يستشير طبيبا

- امتنع عن التدخين دون شك للحفاظ على صحتك وسلامة فمك

- لا تتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالسكريات ولا الاطعمة الحارة شديدة التأثير