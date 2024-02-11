شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية للتخلص من حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم شديد في الجانب الأيمن أو الأيسر، ويتسبب في الشعور بعدم القدرة علي الحركة، يعاني العديد من الأشخاص من الإصابة بتكوين حصوات الكلى، نظرًا للعديد من الأسباب بداية من النظام الغذائي وزيادة وزن الجسم وبعض الحالات الطبية وبعض المكملات الغذائية والأدوية المتسببة في ذلك، لكن هناك بعض الطرق الطبيعي التي تساعد في العلاج، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "healthline".

أكد التقرير، أن تناول كمية كافية من الماء تعد من الأمور المهمة للحماية من تكوين وعلاج حصوات الكلي، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميًا، للحد من تكوينها.

كما أشار التقرير إلى أن تناول عصير الليمون والكرفس والبقدونس والريحان، ويعد من الأمور المهمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالحصوات الكلوية، كما أنها تساهم بشكل ملحوظ في تفتيت الحصوات الصغيرة، والسبب يرجع إلي إحتوائها عن مادة السيترات التي تحد من تكوين حصوات الكالسيوم، ويعملان أيضًا علي تفيتها.

وأضاف التقرير، إلى أن تناول الريحان، يعد من الأمور الجيدة، التي تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وأيضًا يحتوي علي مواد مضادة للالتهابات، ما يساهم في تقليل فرص تكوين الحصوات الكلوي، وتفتيتها.

وحث التقرير، علي ضرورة تناول الرمان، أو عصيره، فهو يحتوي عل مضادات الأكسدة التي من دورها الحفاظ علي صحة الكلي، والحد من تكوين الحصوات.

وفي نفس السياق، قدم الدكتور أيمن عبد الجليل استشاري الكلي والمسالك البولية في كلية طب سوهاج، بعض النصائح الطبية التي من دورها الحفاظ علي صحة الكلي، ومنها:

- تناول كمية وفيرة من الماء، أي لا تقل عن 2 لتر يوميا.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، لأنها تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة والتعرض لتكوين الحصوات في الكلي.

- عند الشعور بحرقان أثناء التبول عليك القيام بإجراء تحليل بول، أشعة علي الكلي للإطمئنان من حقيقة الإصابة.

- ممارسة التماريين الرياضية تعد من الحيل الجيدة التي تقلل فرص تكوين الحصوات الكلوية.

- مشروب البقدونس يعد من الحيل الرائعة في الحفاظ علي صحة الجسم بشكل عام، وصحة الكلي بشكل خاص.