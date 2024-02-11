شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند حدوث نزيف الأنف ومتى يكون خطيرًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزيف الأنف من المشاكل الصحية الشائعة وقد يحتار المريض فى سبب تكرار حدوث نزيف في الأنف، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب نزيف الأنف وماذا تفعل عند حدوثه ومتى يكون خطيرًا.

وقال الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن نزيف الأنف له أسباب موضعية في الأنف مثل أمراض الأنف المختلفة، وأسباب عامة في الجسم مثل: زيادة سيولة الدم وضغط الدم واستخدام بعض الأدوية .

وأوضح بدران أن تشخيص نزيف الأنف يتضمن أخذ تاريخ مرضي مفصل للأعراض ثم الكشف الدقيق بالمنظار على الأنف لتحديد السبب، علاوة على تحليل صورة دم وتحليل سيولة الدم ومتابعة ضغط الدم.وأشار إلى أن نزيف الأنف في الأطفال غالباً يكون بدون سبب ويتحسن من تلقاء نفسه عندما يكبر الطفل.

وعن خيارات علاج نزيف الأنف أكد الدكتور حاتم بدران أن أول خطوة في العلاج هي علاج السبب، مع تناول أدوية لتقوية جدار الأوعية الدموية، أو الكي.ونصح بضروة البعد عن التعرض لصدمات خارجية أو اللعب في الأنف من الداخل، مع البعد عن الجو الحار أو الشمس المباشرة، وكذلك ترطيب الأنف بشكل مستمر.

وتابع أستاذ الأنف والأذن والحنجرة أنه في حالة حدوث نزيف من الأنف يجب جعل المريض في وضع الجلوس مع إمالة رأسه للأمام وليس للخلف، لتقليل النزيف ومنع ابتلاعه للدم.

وأوضح أنه يجب إمساك الأنف من الجزء الأسفل الطري وتجنب الضغط على جانب واحد دون الآخر، لكن يجب الضغط على الأنف ٥ دقائق وكذلك وضع كمادات باردة على الأنف لانقباض الأوعية الدموية.