7 عصائر للتخلص من الإمساك

بيروت - نادين محمد - .

الإصابة بالإمساك لفترة طويلة هو مؤشر أنكِ بحاجة لتغيير نظامكِ الغذائي. الإمساك هو حالة تعني أن الشخص يقوم بأقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع. لكن تناول الأطعمة والمشروبات المناسبة الغنية بالألياف سيساعدكِ على حركات الأمعاء السريعة بشكل طبيعي. يمكنكِ إضافة بعض العصائر إلى نظامكِ الغذائي لتخفيف الإمساك.



ما هي أفضل المشروبات لعلاج الإمساك؟



العصائر يمكن أن تساعد في علاج الإمساك عن طريق مد الجسم بالماء والعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف لتعزيز الهضم الصحي وحركة الأمعاء .

العصائر تساعد في علاج الإمساك عن طريق مد الجسم بالماء-المصدرfreepik



عصير البرقوق



يساعد البرقوق المجفف في علاج الإمساك الخفيف إلى المتوسط. يحتوي البرقوق المجفف على السوربيتول، المعروف بأنه بمثابة ملين طبيعي. لتحضير عصير البرقوق، امزجي 6 إلى 8 حبات من البرقوق مع كوب من الماء حتى يصبح المزيج ناعمًا.

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عصير التفاح والكمثرى



يحتوي عصير التفاح والكمثرى على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان لذلك يساعد على الهضم. ضعي تفاحتين وكمثرى معًا في العصارة وامزجيهما.

عصير الليمون



يحب الكثير من الناس أن يبدأوا يومهم بكوب من عصير الليمون، خاصة الذين يرغبون في إنقاص الوزن. عصير الليمون غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يجعله المشروب المثالي لتسريع عملية التبرز. قومي بعصر عصير ليمونة واحدة في كوب من الماء واشربيه.



عصير البرتقال



عصير البرتقال يحتوي على إنزيمات تعزز حركات الأمعاء وتساعدك على التبرز بسرعة. يمكنكِ استخدام برتقالتين لصنع كوب من عصير البرتقال كل يوم، ولاحظي الفرق.

عصير الأناناس



عصير الأناناس يعزز حركة الأمعاء. امزجي كوبًا واحدًا من قطع الأناناس مع نصف كوب من الماء حتى يصبح قابل للشرب.



عصير السبانخ



عصير السبانخ غني بالألياف والمغنيسيوم، مما يجعله أحد أفضل المشروبات التي تساعد على إخراج البراز بسرعة. خذي كوبين من أوراق السبانخ الطازجة وضعيها في العصارة.

عصير الصبار



يساعد الصبار في تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز حركات الأمعاء. لتحضير عصير الصبار، امزجي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مع كوب من الماء حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ما هو أفضل وقت لشرب العصير لحركة الأمعاء السريعة؟



أفضل وقت لشرب العصائر الغنية بالألياف هو في الصباح على معدة فارغة. وهذا يسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة ويحفز حركات الأمعاء، مما يساعد على انتظامها طوال اليوم. قومي بشرب كوب واحد من العصائر يوميًا للحصول على صحة هضمية مثالية.

يمكن أن تساعد العصائر على زيادة حركات الأمعاء ومحتوى الماء في الجسم، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل مرض السكري أو اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي، توخي الحذر.

يجب عليكِ تجنب العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو السوربيتول، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه فواكه أو مكونات معينة تجنب تلك العصائر.

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يجب شرب عصائر الفاكهة أو الخضار باعتدال واستشارة الطبيب إذا واجهت أي آثار جانبية.

المصدر: eat this

