شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة الداكنة أم البيضاء؟.. كيف تحدد الأفضل صحياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر الشيكولاتة الداكنة بفوائدها الصحية العديدة، بدءًا من تعزيز صحة القلب وحتى صحة الدماغ، حيث إن المكون الرئيسي للشيكولاتة الداكنة هو الكاكاو المستخرج من بذور شجرة الكاكاو الذى يعد أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة، ويمكن أن يفيد صحتك من الداخل إلى الخارج.

وفقا لموقع " healthsite"، كشفت العديد من الدراسات أن تناول الشيكولاتة الداكنة التى تحتوى على أكثر من 50% من الكاكاو يعد أمراً صحياً، ولكن إذا كنت قلقًا بشأن محتوى السكر، فهناك حل لذلك أيضًا، حيث تحتوى الشيكولاتة التى تحتوى على 50 إلى 70% من مسحوق الكاكاو على كمية قليلة جدًا من السكر ولن تسبب أى آثار ضارة.

من ناحية أخرى، لا تحتوى الشيكولاتة البيضاء على جرام واحد من الكاكاو، لكن لديهم أيضًا العديد من الفوائد الصحية، فقد لا تتمتع الشيكولاتة البيضاء بنفس فوائد الداكنة، لكنها لا تخلو من العناصر الغذائية. الشيكولاتة البيضاء مقابل الداكنة الشيكولاتة الداكنة مصنوعة من الكاكاو والبيضاء مصنوعة من زبدة الكاكاو، جنبا إلى جنب مع زبدة الكاكاو يتم صنعها بمزيج من السكر ومسحوق الحليب والليسيثين.

الشيكولاتة البيضاء ليست صحية مثل الداكنة، وهذا صحيح جزئيا، بسبب قلة وجود الكاكاو، فهو ليس غنيًا بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول، ما يعنى أنه قد لا يكون مفيدًا جدًا لصحة القلب، إلى جانب ذلك قد تحتوى الشيكولاتة البيضاء على كمية أكبر من السكر ما يجعلها غير صحية أيضًا، ومع ذلك، فإنه يحتوى على بعض الفوائد الصحية. الفوائد الصحية للشيكولاتة البيضاء مصدر جيد للكالسيوم: الشيكولاتة البيضاء مصنوعة من الحليب، ومن الطبيعي أن يكون محتوى الكالسيوم مرتفعًا، والكالسيوم هو معدن أساسى للغاية ويمكن أن يساعد صحتك بعدة طرق. قد يفيد صحة القلب:الكالسيوم مفيد أيضًا لصحة القلب، حيث تحتوي الشيكولاتة البيضاء أيضًا على فيتامين ب12 الذي يمكن أن يقلل من الهوموسيستين، والذى يمكنه أن يسبب أمراض القلب. مفيدة للعظام:يمكن أن يساعد محتوى الكالسيوم الموجود فى الشيكولاتة البيضاء بسهولة على تعزيز صحة العظام وتعويض أي نقص في الكالسيوم. تحسن الحالة المزاجية:الشيكولاتة البيضاء يمكن أن تحسن وترفع من حالتك المزاجية. قد تفيد صحة الجلد :تحتوي زبدة الكاكاو على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد. قد يفيد صحة القلب:الكالسيوم مفيد أيضًا لصحة القلب، حيث تحتوي الشيكولاتة البيضاء أيضًا على فيتامين ب12 الذي يمكن أن يقلل من الهوموسيستين، والذى يمكنه أن يسبب أمراض القلب. مفيدة للعظام:يمكن أن يساعد محتوى الكالسيوم الموجود فى الشيكولاتة البيضاء بسهولة على تعزيز صحة العظام وتعويض أي نقص في الكالسيوم. تحسن الحالة المزاجية:الشيكولاتة البيضاء يمكن أن تحسن وترفع من حالتك المزاجية. قد تفيد صحة الجلد :تحتوي زبدة الكاكاو على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد.





الفوائد الصحية للشيكولاتة الداكنةالشيكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة، خاصة مادة البوليفينول التي يمكن أن تعتني بقلبك.

يمكن أن يقلل من وجود الجذور الحرة في الجسم.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في إزالة السموم من الجسم.

الكاكاو مفيد لصحة الدماغ وقوة الذاكرة والتركيز.

يمكن أن يخفض ضغط الدم ويزيد الدورة الدموية في الجسم.

يمكن أن يخفض مستويات LDL (الكولسترول السيئ) ويزيد من مستويات HDL (الكولسترول الجيد).

يمكن أن يوفر دفعة من السيروتونين.