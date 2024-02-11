شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة الداكنة أم البيضاء؟.. كيف تحدد الأفضل صحياً والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لموقع " healthsite"، كشفت العديد من الدراسات أن تناول الشيكولاتة الداكنة التى تحتوى على أكثر من 50% من الكاكاو يعد أمراً صحياً، ولكن إذا كنت قلقًا بشأن محتوى السكر، فهناك حل لذلك أيضًا، حيث تحتوى الشيكولاتة التى تحتوى على 50 إلى 70% من مسحوق الكاكاو على كمية قليلة جدًا من السكر ولن تسبب أى آثار ضارة.
الشيكولاتة الداكنة مصنوعة من الكاكاو والبيضاء مصنوعة من زبدة الكاكاو، جنبا إلى جنب مع زبدة الكاكاو يتم صنعها بمزيج من السكر ومسحوق الحليب والليسيثين.
الشيكولاتة البيضاء مصنوعة من الحليب، ومن الطبيعي أن يكون محتوى الكالسيوم مرتفعًا، والكالسيوم هو معدن أساسى للغاية ويمكن أن يساعد صحتك بعدة طرق.قد يفيد صحة القلب:الكالسيوم مفيد أيضًا لصحة القلب، حيث تحتوي الشيكولاتة البيضاء أيضًا على فيتامين ب12 الذي يمكن أن يقلل من الهوموسيستين، والذى يمكنه أن يسبب أمراض القلب. مفيدة للعظام:يمكن أن يساعد محتوى الكالسيوم الموجود فى الشيكولاتة البيضاء بسهولة على تعزيز صحة العظام وتعويض أي نقص في الكالسيوم. تحسن الحالة المزاجية:الشيكولاتة البيضاء يمكن أن تحسن وترفع من حالتك المزاجية. قد تفيد صحة الجلد :تحتوي زبدة الكاكاو على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد.
الفوائد الصحية للشيكولاتة الداكنةالشيكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة، خاصة مادة البوليفينول التي يمكن أن تعتني بقلبك.
يمكن أن يقلل من وجود الجذور الحرة في الجسم.
يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في إزالة السموم من الجسم.
الكاكاو مفيد لصحة الدماغ وقوة الذاكرة والتركيز.
يمكن أن يخفض ضغط الدم ويزيد الدورة الدموية في الجسم.
يمكن أن يخفض مستويات LDL (الكولسترول السيئ) ويزيد من مستويات HDL (الكولسترول الجيد).
يمكن أن يوفر دفعة من السيروتونين.
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