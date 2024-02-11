عدن - ياسمين التهامي - هل يمكن أن تحدث لك جلطة ولا تدري بها؟..طبيب سعودي يجيب

الأحد 11 فبراير 2024 الساعة 13:40

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن إمكانية حدوث جلطة للشخص دون أن يدري.

وقال "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول شخص: "هل ممكن تجي للإنسان جلطة بالقلب وما تأثر عليه وما يدري عنها إلا بالأشعة؟".

وأجاب: "نعم؛ لذا فإن الوقاية أفضل بكثير من العلاج، وذلك بالفحوصات الدورية والتحكم في الأمراض المزمنة".

قد يعجبك ايضا