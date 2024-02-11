صحة ورشاقة

هل يمكن أن تحدث لك جلطة ولا تدري بها؟..طبيب سعودي يجيب

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عدن - ياسمين التهامي - هل يمكن أن تحدث لك جلطة ولا تدري بها؟..طبيب سعودي يجيب

الأحد 11 فبراير 2024 الساعة 13:40

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن إمكانية حدوث جلطة للشخص دون أن يدري.

 

وقال "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول شخص: "هل ممكن تجي للإنسان جلطة بالقلب وما تأثر عليه وما يدري عنها إلا بالأشعة؟".

 

وأجاب: "نعم؛ لذا فإن الوقاية أفضل بكثير من العلاج، وذلك بالفحوصات الدورية والتحكم في الأمراض المزمنة".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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