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عدن - ياسمين التهامي - هل يمكن أن تحدث لك جلطة ولا تدري بها؟..طبيب سعودي يجيب
الأحد 11 فبراير 2024 الساعة 13:40
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن إمكانية حدوث جلطة للشخص دون أن يدري.
وقال "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول شخص: "هل ممكن تجي للإنسان جلطة بالقلب وما تأثر عليه وما يدري عنها إلا بالأشعة؟".
وأجاب: "نعم؛ لذا فإن الوقاية أفضل بكثير من العلاج، وذلك بالفحوصات الدورية والتحكم في الأمراض المزمنة".
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