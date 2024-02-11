شكرا لقرائتكم خبر عن ما بتهضمش وما بتجوعش.. أطعمة خفيفة تحفز الهضم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني البعض من اضطرابات في الجهاز الهضمي تجعلهم غير قادرين أو غير مقبلين على الطعام فضلاً عن شعورهم بالإمساك وقساوة البراز بشدة، هذه الأعراض دلالة على عسر الهضم الذي يحتاج لبعض الأغذية والمشروبات التي تسهل عملية الهضم وتعزز منها وتسهل بالتالي عملية الإخراج.

ووفقًا لتقرير نشره في موقع كيورا المعني بالصحة فإن بعض الأطعمة والمشروبات والأنظمة الغذائية إذا ما التزمنا بها يمكن بسهولة وبدون استخدام الأدوية في بعض الحالات ووفقًا لرؤية الطبيب أن تتحسن حالته الذي يعاني من ضعف الشهية نتيجة عسر الهضم والإمساك، واختيار الوجبات والأطعمة الخفيفة البسيطة على الجهاز الهضمي يسهل من عملية التمثيل الغذائي والهضم السريع وتقليل حدة العسر الهضمي ومن هذه الأطعمة:

من أهم الأطعمة والفواكه التي تعزز من الهضم السهل والسريع من خلال زيادة حدة الألياف مثل التفاح والكمثرى والطماطم، إلى جانب الخضراوات المهمة والصحية مثل الخيار والخس والجزر.

وفى السياق ذاته قال الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة بقصر العينى، إن الدهون الصحية المتواجدة في المكسرات كالفول السودانى المهمة والكثير من الأفوكادو الغني بالدهون الصحية المسهلة والمنظمة للهضم.

الحبوب الكاملة وتناول الخبز المصنوع منها أمر في غاية الأهمية كذلك الأرز البني والشوفان أحد أهم الخيارات الصحية لتعزيز الهضم والإخراج.

رقائق البطاطا والبطاطس المشوية ورقائق التفاح التي يتم خبزها في الفرن في غاية الأهمية لتعزيز صحة الهضم

الاهتمام بالوجبات الخفيفة وزيادة عددها وتقليل كمياتها

شرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم من أهم النصائح لدعم عملية الهضم

البروبايوتيك الموجود في الزبادي اليوناني والفاكهه المجمدة أيضًا من الخيارات الجيدة

عصائر التفاح الطبيعية وعصائر الكمثرى

الجبن الصحي على الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة خيار جيد لمن يعاني من مشكلات معوية

أصابع الجبن الصحية