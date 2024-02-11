شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى نساء يوضح 5 طرق لمنع علامات التمدد أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علامة التمدد الناتجة عن الحمل هو أمر شائع للغاية يحدث لجميع النساء خلال فترة الحمل، وينتج عن شد الجلد نتيجة نمو حجم الجنين يومًا بعد الآخر.

من جانبه قال الدكتور محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، إن علامات التمدد هي أمر شائع أثناء الحمل، وهى نوع من الندبات تظهر عندما يتمدد الجلد أو ينكمش بسرعة، حيث يمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ إلى تمزق مواد مثل الكولاجين والإيلاستين اللذين يدعمان البشرة.

وأشار الطبيب لـ"الخليج 365"، إلى أنه على الرغم من حدوث هذا الأمر بنسبة كبيرة للكثير من النساء، إلا أنه يمكن منع حدوث علامات التمدد من خلال اتباع الطرق التالية:

السيطرة على زيادة الوزنعلى الرغم من أنه من الطبيعي أن يزداد وزنك أثناء الحمل عند نمو الطفل، إلا أنه يجب التأكيد على عدم اكتساب الكثير من الوزن بسرعة، وذلك لتجنب تمدد الجلد بسرعة، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي مع التمارين الخفيفة. شرب الكثير من المياهوفقًا للطبيب، فإن المزيد من الترطيب يعني بشرة أكثر نعومة وتقليل احتمالية تمزق الجلد، لذا يجب شربمن 10-12 كوبًا من الماء وقللى من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين. تناول نظام غذائي مغذيقال الطبيب إن اتباع نظام غذائي مغذي يمكن أن يساعدك على تحسين صحة الجلد وترطيبه، واقترح تناول نظام غذائي غني بالبروتين والزنك مثل البيض والدجاج ودقيق الشوفان ومنتجات الألبان. ترطيب بشرتك بالكريمات أشار الطبيب أنه يمكن استخدام نوع من الكريم الخاصة بإخفاء علامات التمدد، مشيرا إلى إنه يمكن أن يحسن مرونة الجلد ويجعله أقل عرضة للتمدد

تناول فيتامين سيمن المهم إدراج فيتامين C في نظامك الغذائي، حيث أنه يعزز من إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة الجلد ويقلل علامات التمدد.