شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض الفشل الكلوى الحاد والمزمن عند الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الفشل الكلوي أحد أهم الأمراض الحادة التي تصيب الكليتين بحيث تقل وظائفهما وتبدأ في عدم القدرة على العمل بشكل سليم وهي عدم قدرتها على تنظيف الدم كما كانت تفعل في السابق وتخلص الجسم من سمومه، وهو درجات حاد ومزمن، تختلف درجاته من شخص وحالة إلى أخرى.

هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث دايركت الطبي، الذي أكد أن الفشل الكلوي له الكثير من العلامات والأعراض التي تظهر على الجسم خاصة لدى الرجال، فهناك أعراض للفشل الكلوي الشديد والحاد كما يصفه البعض والذي من أعراضه:

الشعور بمشكلة في التنفس حادة ضيق شديد فيه

الشعور بالرغبة الدائمة في الغثيان والتقيؤ دون حدوث ذلك

قلة كمية البول بشكل حاد بشكل ملحوظ للغاية

تورم أماكن بالجسم مثل القدمين نتيجو احتباس السوائل والمياه فيه

شعور بالاضطراب والارتباك الحاد وعدم القدرة على التركيز

فيما تظهر أعراض مرض الكلى المزمن على شكل:

بعض الشعور بالغثيان

الشعور بالحكة والهرش الشديد

الوهن والتعب الحاد والضعف العام في الجسم والصحة

اضطرابات في ضغط الدم وارتفاعه بشكل ملحوظ

كثرة تبول في الليل

انتفاخات في الساق والكاحل وحول العين

قد يظهر بعض الدم في البول في بعض الحالات

اضطرابات في التنفس