شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح هتساعدك على زيادة حرق الدهون بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من قلة حرق الدهون؟.. إذا كانت إجابتك بنعم يمكنك اتباع النصائح التى يقدمها الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة لزيادة حرق الدهون بالجسم، وأيضًا لمساعدتك في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.

وأكد استشاري السمنة والنحافة، أن السبب الطبي لعدم القدرة علي حرق الدهون في الجسم يرجع لإتباع بعض العادات غير الصحية والخاطئة، كالإسراف في تناول الأطعمة السريعة، وعدم تناول كميات وفير من الماء، وأيضا عدم ممارسة أي نشاط علي مدار اليوم.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة لزيادة حرق الدهون في الجسم، ومنها:

- تنظيم نسبة السعرات الحرارية التى تتناولها علي مدار اليومإذا كنت تعتقد أن تناول لكميات قليلة من السعرات الحرارية سيساعدك علي التخلص من الوزن الزائد فأنت مخطئ، لأنك بهذه الطريقة تتسبب في احتفاظ الجسم بالدهون داخله، وعليك حساب السعرات الحرارية المتناولة بشكل يومي. - تناول الدهون الصحية لزيادة حرق الدهون بالجسم عليك تناول الدهون الصحية، والابتعاد عن تناول الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الأطعمة السريعة، والمقليات، فيمكنك تناول اللحوم خالية الدهون. - تناول البروتينهل تعلم أن نقص البروتين في الجسم يزيد من تعرضك حفظ الدهون المضرة بجسمك، لذا عليك تناول البروتين الخالي من الدهون، وأيضا البروتين النباتي المتوفر في الفول والعدس. - الفواكه والخضراواتتعد من أهم النصائح لزيادة فرص حرق الدهون بالجسم، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، والفيتامينات، والماء لأنها غنية بالألياف، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء، وأيضا والفواكه بكثرة. - شرب الماء الماء لها قدرة كبير علي زيادة حرق الدهون بالجسم، وعند نقص نسبتها يزداد فرص الإصابة بالجفاف، وبالتالي يعرضك لثبات الوزن، ولذا عليك تناولها بكثرة أي لا تقل عن 2 لتر يوميا.