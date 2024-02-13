شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة القروح الباردة.. اعرفها وأهم أسبابها وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القروح تتعدد أشكالها وألوانها فضلاً عن أن منها نوع يسمى القروح الباردة وهي عبارة عن حبوب صغيرة تؤلم الإنسان وتظهر حول فمه أو بداخله كذلك قد تظهر حول الأنف أو في أماكن متفرقة من الوجه وهذه البثور تختفي تدريجيًا لدى بعض الحالات دون التدخل العلاجي هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيدز هيلث الطبى.

تابع التقرير أن هناك أسبابًا للإصابة بهذه البثور أو الحبوب الباردة، وقد تظهر بسبب التوتر الحاد والعصبية فضلاً عن الإصابة بارتفاع حاد في درجات الحرارة السخونة أو التعرض الشديد لضوء الشمس فقد يؤثر على بعض الأشخاص أو التعرض لطقس شديد البرودة فضلاً عن أن بعض الفتيات تعانين من تلك المشكلة أثناء فترة الدورة الشهرية، وتنتج تلك البثور والتقيحات من فيروس يصيب الجسم ويتسبب له في تلك العلامات والأعراض المؤلمة

تابع التقرير أن هناك طرقًا للتخلص من تلك القروح الباردة التي تظهر في الجسم، فهي في العادة تختفي تدريجيًا بعد حوالي 15 يوما ولكن يمكن أن يتعامل الإنسان معها بطرق لكي يخفف من حده ألمها منها أن يعمل على تناول الطعام والشراب غير الحار أو غير الساخن أيضا لانها تقلل من حدة الألم فيها

يمكن أن تساعد بعض الوصفات المنزلية مثل إستخدام الكمادات على تلك البثور أن يحد بآلامها ومن ازعاجها للمريض بها

ويعاني مريض القروح الباردة من حبوب أو بثور قد تظهر على الشفاء ذاتها أو حول الفم أو بداخله وتتحول تدريجيا شكل هذه البثور أو الحبوب الى حالة من التقيح والتقرح كما أنها قد تحتوي على بعض السوائل فضلا عن أنها تجف في مراحلها المتأخرة وتبدأ في التقشر