شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية بداية يومك بإفطار من الفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاكهة تلك الأطعمة الصحية والخيارات الممتازة خلال يومك، يمكن أن تعد أيضًا إفطارًا جيدًا وخيارًا صحيًا مع بداية كل يوم، فالكثير يعتقد خطأ أن الفاكهة لا تصلح أن تكون فطورًا يمكن للإنسان بدء يومه به نظرًا لاحتوائها على نسب من السكر الطبيعى، فضلاً على أننا اعتدنا أن نتناول طعام الإفطار من البيض أو الشوفان أو الفول وغيره.

وأكد تقرير نشر في موقع كيورا أن هناك فوائد جيدة وكثيرة إذا ما أعتمد الإنسان بين الحين والآخر على الفاكهة كإفطار وبداية يوم جديد:

- من أبرز فوائد تناول الفاكهة في الصباح في وجبة الإفطار أنها تعمل على تعزيز صحة العقل والانتباه كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعزز من مناعة الجسم ودفاعاته ضد المرض

- تساعد الفاكهة بفيتاميناتها وعناصرها الغذائية على مواجهة زيادة الوزن عكس المعتقد

- تناولك للفاكهة كوجبة إفطار يمكن أن يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يساعد على نضارة جلدك واشراقه وتقليل حدة زحف الشيخوخة لجسمك بشكل عام فهو يعزز من صحة الجلد والبشرة

-الفاكهة منخفضة السكر غنية بالكربوهيدرات الصحية التي تعزز من الشعور بالطاقة والقدره على بذل المزيد من الجهد كذلك تعزز من قوة الإنتباه والالتفات والتركيز وهو ما يحتاجه الجسم في بداية اليوم لأداء مهامه

- يفضل تناول الفاكهة قليلة السكريات المليئة بفيتامين سي الهام والضروري كالبرتقال لأنها تعزز من مناعة الجسم ودفاعاته ضد المرض

- الاعتدال جيد للغاية والتوازن في تناول الفاكهة كإفطار امر في غاية الأهمية فيمكنك تجربةهذا الامر بين الحين والآخر ولكن ليس على الدوام

- الاعتماد على الفاكهة قليلة السكريات وقليلة السعرات الحرارية أمر في غاية الأهمية في بداية اليوم فلا يصح الإفراط في تناول الأطعمة أو الفاكهة الغنية بالسكر ولذا فان هناك نوعيات مفيدة وصحية على وجبة الإفطار مثل التفاح الموز الكمثرى الجوافة وغيرها

- تناول نوعيات الفاكهة الغنية بالألياف وقليلة السكريات يساعد وبشدة على شعورك بالإمتلاء والشبع لفتره طويلة خاصة مع بداية اليوم وبالتالي بذل الجهد والقيام بانشطتك اليومية الصباحية دون الشعور بالجوع أو الضعف

- تناول الفاكهة الغنية بالألياف يقلل الرغبة طوال اليوم في تناول الكثير من الطعام وبالتالي يحد من الإفراط والشراهة فيه