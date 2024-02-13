أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية.. 8 أسباب غير متوقعة

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة وراء عدم انتظام الدورة الشهرية أبرزها الضغط العصبي وفقدان الوزن والإصابة بالبدانة وتناول حبوب منع الحمل، كما قد يكون الإجهاد من أسباب تأخر الدورة الشهرية أيضاً.

إذا كانت الدورة الشهرية متأخرة مؤلمة للغاية فجأة، خاصة إذا كنت معتادة على فترات منتظمة أو تشعرين بالقلق إزاء الحمل غير المتوقع.

ومع ذلك، هناك العديد من أسباب تأخر الدورة الشهرية الأخرى قد تتراوح من تحديد النسل إلى الإجهاد. إليك ثمانية أسباب لعدم انتظام الدورة الشهرية.

أسباب تأخر الدورة الشهرية - المصدرfreepik

الإجهاد وعدم انتظام الدورة الشهرية

لفترات طويلة من التوتر أن تؤثر على الدورة الشهرية للمرأة، مما يجعلها أطول أو أقصر، كذلك بعض النساء تصاب بتشنجات أكثر عند التعرض للإجهاد، لذا يجب تجنب المواقف التي تسبب الإجهاد وممارسة التمارين بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم، كل ذلك يمكن أن يساعد المرأة على التخلص من التوتر والحفاظ على دورة شهرية منتظمة.

فترة ما حول انقطاع الطمث

يبلغ متوسط سن انقطاع الطمث نحو 52 عاماً عندما لا تمر المرأة بفترة لا تقل عن 12 شهراً. العديد من النساء يعانين من أعراض في وقت مبكر من 10 إلى 15 سنة قبل انقطاع الطمث. هذا هو المعروف باسم فترة ما حول انقطاع الطمث، ويشير إلى أن مستويات هرمون الأستروجين بدأت تتقلب.

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يمكن أن تغير مستويات هرمون الأستروجين غير المنتظمة الدورة الشهرية للمرأة، مما يجعل من الشائع للمرأة في فترة انقطاع الطمث أن تواجه فترات غير منتظمة أو مفقودة. بمجرد أن تقضي المرأة عاماً كاملاً بدون فترة، يُقال إنها مرت بسن انقطاع الطمث.

فقدان الوزن

قد يؤدي فقدان الوزن أو ممارسة التمرينات الرياضية إلى فقدان المرأة دورتها الشهرية. يمكن أن يؤدي نقص الوزن أو انخفاض نسبة الدهون في الجسم إلى تغيير مستويات الهرمونات التناسلية، ويخفضها إلى مستويات لا تحدث فيها الإباضة والحيض.

يجب على المرأة التي فاتت فترة أو عدة فترات بعد فقدان قدر كبير من الوزن استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية حول الحصول على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية التي يحتاجها جسمها.

زيادة الوزن والسمنة

مثلما يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى فقدان المرأة دورتها الشهرية، فإن زيادة الوزن يمكن أن تؤثر أيضاً على الدورة الشهرية للمرأة.

قد تشير السمنة والفترات المفقودة في بعض الأحيان إلى أن المرأة تعاني من حالة طبية، مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، لذلك من المهم أن يتم تشخيص المرأة بشكل صحيح من قبل الطبيب، وقد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات أو تصوير بالموجات فوق الصوتية.

عدم انتظام الدورة والسمنة -المصدرfreepik

حبوب منع الحمل

بعض حبوب منع الحمل يمكن أن تكون ضمن أسباب عديدة لتأخر الدورة الشهرية، فهي تسبب زيادة هرمون الأستروجين لفترة زمنية محددة، تليها عدة أيام لتبقى هذه الهرمونات في بطانة الرحم رفيعة في معظم الحالات، هذا ليس ضاراً، لكن يجب على النساء التحدث إلى الطبيب مع أي مخاوف بشأن طريقة تحديد النسل.

خلل الهرمونات

بعض الهرمونات، مثل هرمونات البرولاكتين أو الغدة الدرقية، يمكن أن تتسبب في فقدان المرأة لدورتها الشهرية.

إذا كان الخلل الهرموني مسؤولاً عن فترة ضائعة أو متأخرة، فيمكن اكتشافه بسهولة عن طريق فحص الدم وتعد بعض الاختلالات الهرمونية هي مشكلة شائعة.



متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي واحدة من الاضطرابات الهرمونية الأكثر شيوعاً بين النساء في سن الإنجاب.رغم أن الأعراض تختلف بين امرأة وأخرى، إلا أن أولئك الذين لديهم متلازمة تكيس المبايض يميلون إلى مستويات هرمون غير طبيعية، والتي يمكن أن تتسبب في ظهور أكياس صغيرة على المبايض وحب الشباب وشعر الوجه والجسم الزائد، والصلع عند الذكور، والسمنة.

الحمل وعدم انتظام الدورة الشهرية -المصدرfreepik

الحمل وانتظام الدورة الشهرية

يجب على النساء ألا يستبعدن الحمل كسبب محتمل لتأخروعدم انتظام الدورة الشهرية، حتى لو كن يستخدمن وسائل منع الحمل. لا يزال بإمكان النساء الحمل حتى لو استخدمن منع الحمل. بشكل صحيح.

المصدر :هيلث لاين